«Квант» оштрафовали на 22 тысячи, а в «Калугу» вернулся талантливый воспитанник

В преддверии матчей 10 тура в 3-й зоне Второго дивизиона чемпионата России по футболу из калужских клубов пришли совершенно разные новости. Так, обнинский «Квант» получил от Контрольно-дисциплинарного комитета РФС сразу два штрафа. За использование зрителями пиротехнических изделий клуб заплатит 2000, а за необеспечение условий проведения матча и задержку его начала - еще 20000 рублей.

В футбольном клубе «Калуга» новости куда более приятные. В команду из областного центра вернулся Денис Семин. Воспитанник калужского футбола являлся одним из лидеров «космонавтов» на протяжении нескольких сезонов, после этого перешел в курский «Авангард». Вне родных стен Денис отыграл лишь полгода. За «Калугу» Семин дебютировал в сезоне 2014/2015 и с тех пор провел 131 матч и забил 13 мячей.

Сегодня в 15:00 «Квант» в Смоленске сыграет против местного клуба «Красный», а «Калуга» также в гостях попытается набрать очки в поединке с раменским «Сатурном». Матч в Подмосковье начнется в 17.00.