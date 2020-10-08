В Калужской области матчем с ЦСКА откроют новую ледовую арену

30 октября в спортивной школе олимпийского резерва «Лидер» в городе Кирове состоится открытие ледовой арены. Первыми на лед выйдут ветераны московского ЦСКА и кировские хоккеисты. В четверг, 8 октября. об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Как отметил глава региона в социальных сетях, уже 20 октября начнётся заливка льда.

Новый спортивный объект возведен за бюджетные средства с привлечением спонсорской помощи.

В хоккейной секции СШОР «Лидер» на данный момент 80 детей разных возрастов. Подготовкой юных хоккеистов занимается молодой тренер, которому было выделено служебное жилье.

Ледовая арена в городе Киров Калужской области.