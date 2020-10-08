Обнинский гимнаст выиграл семь медалей на турнире олимпийской чемпионки Хоркиной

В Белгороде прошли Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной.

За награды боролись 160 спортсменов из 25 субъектов нашей страны. В соревнованиях по программе «Мастер спорта» воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной из Обнинска Иван АНТОНИХИН завоевал золотые медали в упражнениях на кольцах и коне, трижды показывал второй результат по итогам выступлений на брусьях, перекладине и в вольных упражнениях. Также 16-летний гимнаст выиграл «бронзу» в опорном прыжке. Эти результаты позволили Ивану Антонихину в сумме занять третье в многоборье престижных соревнований.

- Для Ивана это не первый успех. Он у нас сильный гимнаст, - рассказала KP40 8 октября директор спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга КОРКАЧ. - В этом году уже выполнил норматив для присвоения звания «Мастера спорта». В Белгород ехали специально, чтобы его подтвердить. Также свои задачи на турнире выполнили две наши девочки. Ксения Кучер и Наталья Кузьмина также второй раз выполнили норматив для присвоения звания «Мастера спорта». Так что сейчас в нашей школе готовятся документы для отправки в министерство спорта. Скоро в Обнинске на трех мастеров спорта по спортивной гимнастике станет больше.