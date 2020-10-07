Калужанки выиграли две медали в Подмосковье

В Раменском завершилось первенство Центрального федерального округа по дзюдо. За медали боролись 513 спортсменов из 17 субъектов страны.

Успешно выступила сборная Калужской области. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Дарья Сметанина выиграла золотую медаль в весовой категории до 40 килограммов.

Еще одну награду завоевала калужанка Александра Рябченко. Воспитанница школы «Юность» уступила лишь в финале весовой категории свыше 70 килограммов и выиграла «серебро» первенства ЦФО по дзюдо.