«Калуга» всухую выиграла у коронавирусных «Металлургов»

В понедельник, 21 сентября, состоялся выездной матч «Калуга»-«Металлург-Видное», который несколько раз переносился из коронавируса. В команде «Металлурга» ковид был подтвержден у нескольких игроков. Встреча проходила в закрытом режиме.

Калужане обыграли «Металлугр» всухую. Матч закончился со счетом 2:0. Это уже вторая победа клуба благодаря голам Артёма Яркина и Андрея Волгина.

Теперь у «Калуги» три победных очка. Следующая игра – 27 сентября с саратовским «Соколом».