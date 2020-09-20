Школьники-дебютанты сенсационно взяли «бронзу»

Межрегиональная любительская баскетбольная лига (МЛБЛ) завершила сезон 2019/2020, который начался целых 11 месяцев назад - 18 октября прошлого года.
Он был прерван в марте из-за эпидемии коронавиуса, когда в регулярном чемпионате осталось несыгранными всего несколько матчей.
И вот, наконец, стартовал «Финал четырех». В нем приняли участие:
Жеребьёвка определила соперников: «ДЮБК «Обнинск» - «Pro Basket» и «КФ МГТУ» - «ОИАТЭ».
В первом полуфинале «Pro» не без труда одолел сопротивление «Обнинска», который почти нагнал соперника после 22-очкового отставания по ходу матча. Итог – 83:78.
Во втором поединке для выявления победителя потребовалось аж три овертайма! «Атомщики» переиграли «инженеров» - 92:86 , но и сил оставили на площадке немало.
Рекордное количество очков для матчей плей-офф набрали обнинец Андрей Зуйков (42) и Дмитрий Макаренко (44).
В матче за 3-е место «ДЮБК» одолел «бауманцев» - 83:70 и стал «бронзовым». Это большой успех для коллектива-дебютанта, в составе которого лишь 4 взрослых игрока, остальные – школьники.
В финале «Pro Basket» окончательно сломил сопротивление «ОИАТЭ» лишь в 4-й четверти (итог – 57:46) и во второй раз в своей истории стал чемпионом «МЛБЛ Калужская область». «ОИАТЭ» впервые завоевал комплект медалей.
Лучшими игроками сезона стали
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