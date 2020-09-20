Школьники-дебютанты сенсационно взяли «бронзу»

Межрегиональная любительская баскетбольная лига (МЛБЛ) завершила сезон 2019/2020, который начался целых 11 месяцев назад - 18 октября прошлого года.

Он был прерван в марте из-за эпидемии коронавиуса, когда в регулярном чемпионате осталось несыгранными всего несколько матчей.

И вот, наконец, стартовал «Финал четырех». В нем приняли участие:

«Pro Basket» (15 побед, 3 поражения)

«ОИАТЭ» (14 и 3)

«ДЮБК «Обнинск» (13 и 4)

«КФ МГТУ» (13 и 5).

Жеребьёвка определила соперников: «ДЮБК «Обнинск» - «Pro Basket» и «КФ МГТУ» - «ОИАТЭ».

В первом полуфинале «Pro» не без труда одолел сопротивление «Обнинска», который почти нагнал соперника после 22-очкового отставания по ходу матча. Итог – 83:78.

Во втором поединке для выявления победителя потребовалось аж три овертайма! «Атомщики» переиграли «инженеров» - 92:86 , но и сил оставили на площадке немало.

Рекордное количество очков для матчей плей-офф набрали обнинец Андрей Зуйков (42) и Дмитрий Макаренко (44).

В матче за 3-е место «ДЮБК» одолел «бауманцев» - 83:70 и стал «бронзовым». Это большой успех для коллектива-дебютанта, в составе которого лишь 4 взрослых игрока, остальные – школьники.

В финале «Pro Basket» окончательно сломил сопротивление «ОИАТЭ» лишь в 4-й четверти (итог – 57:46) и во второй раз в своей истории стал чемпионом «МЛБЛ Калужская область». «ОИАТЭ» впервые завоевал комплект медалей.

Лучшими игроками сезона стали

Лучший разыгрывающий защитник - Андрей Зуйков («ОИАТЭ»). Лучший атакующий защитник - Игорь Сластёнкин («Прогресс»).

Лучший легкий форвард - Николай Артёмов («ДЮБК «Обнинск»).

Лучший тяжелый форвард - Виктор Дементьев (играющий тренер «ДЮБК «Обнинск»).

Лучший центровой - Александр Суровнев («ДЮБК «Обнинск»).

MVP регулярного чемпионата - Виктор Дементьев («ДЮБК «Обнинск»).

MVP Финала Четырёх - Сергей Карпунин (играющий тренер «Pro Basket»).