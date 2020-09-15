Калужанка выиграла первенство России по конному спорту

Калужская спортсменка Анастасия Волкова заняла первое место на первенстве России по конному спорту, сообщает региональное министерство спорта.

Соревнования проходили с 9 по 13 сентября в посёлке Некрасовский Московской области. В мастерстве верховой езды сразились 54 спортсмена. Нашу область представляли воспитанники ГБУ КО «СШОР по конному спорту».

Анастасия стала лучшей в возрастной группе до 25 лет.