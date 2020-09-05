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Стадион в Балабаново открылся после реконструкции

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.09.2020 14:52 0 147
Стадион в Балабаново открылся после реконструкции

В пятницу, 4 сентября, в Балабаново глава Калужской области Владислав ШАПША принял участие в церемонии открытия городского стадиона им. Б.М. Галелюка.

Имя Богдана Михайловича Галелюка было присвоено городскому стадиону в 2016 году решением Городской Думы по инициативе Совета почетных граждан Балабаново и Совета ветеранов труда.

Богдан Михайлович работал на предприятиях города, в совхозе «Ворсино», возглавлял районную «Сельхозтехнику», в 90-е годы был руководителем Боровского района. Именно он, будучи заядлым любителем футбола и сторонником развития спорта, выступил идейным вдохновителем строительства стадиона. Сумел убедить руководителей предприятий города помочь в этом деле. Официальное открытие стадиона состоялось 12 июня 1997 года.

В 2018 году началась его реконструкция, в ходе которой было заменено освещение, выполнена укладка беговых дорожек с прорезиненным покрытием, площадки воркаута перенесены в удобное место, демонтированы устаревшие зрительские трибуны и установлены новые и современные, сделана дренажная система для футбольного поля.

- Прекрасно, что здесь собралось такое огромное количество людей, - подчеркнул Владислав Шапша. - Я понимаю, что стадион всегда был, а сегодня после реконструкции вновь становится центром притяжения. Уверен, что эти ворота никогда не будут закрыты. Всегда здесь будут рады людям, которые исповедуют спорт как образ жизни.

Особое внимание было уделено реконструкции футбольного поля, которое сделано из искусственного газона. В настоящее время подобных полей в районе уже три и скоро появится техника, предназначенная для ухода за подобным покрытием.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.09.2020 14:52 0 147
Тэги: область спорт владислав шапша
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