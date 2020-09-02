Калужские студенты сразятся за первенство в гребле

В эту субботу, 5 сентября, на Яченском водохранилище студенты МГТУ им. Баумана и КГУ им. Циолковского сразятся за право называться сильнейшими в гребном спорте, сообщает региональное министерство спорта.

В 10 часов утра начнутся показательные выступления. Зрители увидят мастер-класс на байдарках и выступление по гребно-парусному многоборью.

В 11 часов начнутся соревнования на 4-х местном каноэ на дистанции 200 метров. На 12 часов запланировано награждение победителей.