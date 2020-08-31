Футболисты «Калуги» победили в областном дерби

Забитые мячи на отметках 42:05 и 1:04:50.
На минувших выходных в рамках первенства России во втором дивизионе состоялось дерби Калужской области – «Калуга» в Анненках играла с обнинским «Квантом». И наша команда победила со счётом 2:0.
В первом тайме после розыгрыша углового забил Андрей Волгин.
А после перерыва с пенальти отличился Николай Суханов.
В турнирной таблице зоны «Центр» калужане занимают седьмое место с шестью очками после четырёх матчей.
Теперь в среду, 2 сентября, «Калуга» проведёт в Анненках матч Кубка России против белгородского «Салюта». Победитель выйдет в 1/32 финала.
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