Футболисты «Калуги» победили в областном дерби

Забитые мячи на отметках 42:05 и 1:04:50.

На минувших выходных в рамках первенства России во втором дивизионе состоялось дерби Калужской области – «Калуга» в Анненках играла с обнинским «Квантом». И наша команда победила со счётом 2:0.

В первом тайме после розыгрыша углового забил Андрей Волгин.

А после перерыва с пенальти отличился Николай Суханов.

В турнирной таблице зоны «Центр» калужане занимают седьмое место с шестью очками после четырёх матчей.

Теперь в среду, 2 сентября, «Калуга» проведёт в Анненках матч Кубка России против белгородского «Салюта». Победитель выйдет в 1/32 финала.