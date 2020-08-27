$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Спорт

Калужане отличились в шахматном матче Израиль – Россия

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.08.2020 12:50 4 395
Калужане отличились в шахматном матче Израиль – Россия

На днях дружеский шахматный матч Израиль – Россия завершился убедительной победой россиян. Калужане при этом вошли в двадцатку лучших в нашей команде.

Организаторами матча были сообщество «Шахматный кружок-Калуга», посольство Израиля в России и АНО «Федерация шахмат Обнинска».

За команду России играли представители различных регионов нашей страны. Это Томская, Московская, Челябинская, Ярославская, Брянская, Белгородская, Тамбовская, Воронежская, Орловская,  Тверская, Архангельская, Свердловская, Псковская, Иркутская и Калужская области, Республика Карелия, Алтайский край, Республика Тыва, Краснодарский край, Республика Хакасия, Республика Крым.

В матче приняли участие и совсем еще юные, начинающие шахматисты и международные мастера.  

Россия одержала победу, набрав 403 балла. У Израиля - 371.

20 лучших россиян в ближайшее время пригласят в посольство Израиля в Москве на награждение.

Отметим успех калужанки Татьяны Коган, которая заняла первое место среди женщин и восьмое в общем зачёте. Успешно сыграл калужанин Александр Провоторов, занявший шестое место.

Ниже мы публикуем двадцатку сильнейших россиян, в скобках указаны места в зачете с израильтянами.

  • 1(2) Деминов Илья, Орловская область
  • 2(3) Логинов Антон, Калужская область
  • 3(5) Макович Андрей , Калужская область
  • 4(7) Безухов Александр, Белгородская область
  • 5(9) Попов Тихон, Тамбовская область
  • 6(10) Провоторов Александр, Калужская область
  • 7(11) Лопухин Александр, Воронежская область
  • 8(14) Коган Татьяна, Калужская область
  • 9(15) Лисенков Святослав, Московская область
  • 10(16) Мариночкина Ярослава, Ярославская область
  • 11(17) Денисов Матвей, Калужская область
  • 12(20) Деминова Мария, Орловская область
  • 13(22) Игушев Владислав, Московская область
  • 14(23) Арбузов Михаил, Ярославская область
  • 15(24) Чульдум Артыш, Республика Тыва
  • 16(25) Александр Садковскин, Калужская область
  • 17(27) Соколова Екатерина, Ярославская область
  • 18(29) Афонасьева Анна, Калужская область
  • 19(30) Лапшин Виктор, Тверская область
  • 20(31) Юндар Аджан, Республика Тыва.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.08.2020 12:50 4 395
Тэги: спорт шахматы
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужские сладости – полезные лакомства
Покорит ли Калугу «Сырная губерния»?
Отдыхать в отелях сети SK Royal сейчас особенно выгодно!
Ресторан современной европейской кухни Банкет-Холл «Эль-Гуна»
«Включите технологии в команду» — новая рекламная кампания «Ростелекома» в поддержку малого и среднего бизнеса
«Ростелеком» сделает дороги трех регионов ЦФО безопаснее
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Мебель из дуба в интернет магазине
Корейские дорамы на русском языке
Поиск автомобильных запчастей в интернете

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru