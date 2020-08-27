Калужане отличились в шахматном матче Израиль – Россия

На днях дружеский шахматный матч Израиль – Россия завершился убедительной победой россиян. Калужане при этом вошли в двадцатку лучших в нашей команде.

Организаторами матча были сообщество «Шахматный кружок-Калуга», посольство Израиля в России и АНО «Федерация шахмат Обнинска».

За команду России играли представители различных регионов нашей страны. Это Томская, Московская, Челябинская, Ярославская, Брянская, Белгородская, Тамбовская, Воронежская, Орловская, Тверская, Архангельская, Свердловская, Псковская, Иркутская и Калужская области, Республика Карелия, Алтайский край, Республика Тыва, Краснодарский край, Республика Хакасия, Республика Крым.

В матче приняли участие и совсем еще юные, начинающие шахматисты и международные мастера.

Россия одержала победу, набрав 403 балла. У Израиля - 371.

20 лучших россиян в ближайшее время пригласят в посольство Израиля в Москве на награждение.

Отметим успех калужанки Татьяны Коган, которая заняла первое место среди женщин и восьмое в общем зачёте. Успешно сыграл калужанин Александр Провоторов, занявший шестое место.

Ниже мы публикуем двадцатку сильнейших россиян, в скобках указаны места в зачете с израильтянами.