Калужские гребцы привезли с Кубка России медали всех достоинств

В минувшие выходные в Москве на Гребном канале прошел Кубок России по гребному спорту, сообщили сегодня, 24 августа, в областном минспорта.

Участие в нем приняли 180 спортсменов из 15 регионов страны. Калужскую область представляли воспитанники ГБУ КО «СШОР по гребному спорту Вячеслава Иванова».

Наши спортсмены привезли домой медали всех достоинств.

В одиночке золото получил Александр Туфанюк, серебро также досталось нашему спортсмену Алексею Воробьеву.

В четверке область Александр Туфанюк, Алексей Воробьев, Алексей Некрасов и Павел Щербаков. Они поднялись на третью ступень пьедестала.