Калужская область вышла в лидеры по обеспеченности спортивными сооружениями

В Калужской области зафиксирован самый высокий по стране показатель обеспеченности жителей спортивными сооружениями, сообщает издание КГВ со ссылкой на федеральное министерство спорта.

Этот показатель определяет, сколько жителей региона могут одновременно заниматься на установленных в субъекте спортивных сооружениях. Иными словами, оценивается их пропускная способность, которая дает общее впечатление о том, сколько россиян могут заниматься спортом. При этом учитываются все спортивные сооружения, построенные в регионе.

Этот показатель в Калужской области оказался самым высоким – 90% населения может заниматься на построенных в области объектах. Этому способствуют спортзалы, открытые спортплощадки, 25 стадионов, 23 лыжные базы, 29 бассейнов и две ледовые арены. В среднем по России этот показатель составил 55,7%.

Статистика сформирована по данным 2019 года.

При этом Росстат по итогам того же 2019 года посчитал, что регулярно занимаются спортом 27,5% россиян. В Калужской области – только 23,3%.