В Калугу съедутся лучшие игроки в городки

Завтра, 5 августа, в Калуге стартует Чемпионат ЦФО России по городошному спорту, сообщает региональное минспорта.

В нем примут участие команды из Москвы, а также Московской, Орловской, Тульской, Смоленской, Воронежской и Калужской областей.

Состязания начнутся завтра в 10 утра на площадке для городошного спорта в районе площади Маяковского. Закрытие чемпионата запланировано на 10 августа.

Городки — русская народная спортивная игра. В ней необходимо с определённых расстояний «выбивать» метанием биты фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров. Их называют «городками» или «рюхами».

Главная задача — затратить на выбивание 15 фигур как можно меньше бросков. Кто по итогам трех туров использовал меньше попыток, тот и победил.