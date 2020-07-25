Шапша пробежал марафон в честь Дня города

В субботу, 26 июля, глава региона Владислав Шапша принял участие в «Атомном марафоне», приуроченном ко Дню города.
Пятикилометровый забег в этом году стал юбилейным - пятым.
- Круто, здорово, настоящий драйв! И еще целое море положительных эмоций! – Делится эмоциями Шапша на своей странице во «Вконтакте». – Время 27 минут 12 секунд, темп 5:27. Тренировки не прошли даром: пока это лучший личный результат. Получилось так, что наш марафон - первый массовый забег в России в этом году! Всех жителей наукограда с Днем города!
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