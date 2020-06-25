В Калуге впервые пройдёт матч чемпионата России по регби

В пятницу, 26 июня, Калуга впервые примет матч чемпионата России по регби. Игра московской команды «Слава» против «ВВА-Подмосковья» состоится на поле тренировочной базы «Спутник», построенной специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Начало матча в 14:00, но зрителей туда не пустят.

- Заполняемость трибун на матчах турнира на данный момент не должна превышать 10%. Такой регламент был утвержден Роспотребнадзором, - пояснили в пресс-службе «Славы». - Вместимость трибун вокруг поля на тренировочной базе «Спутник» составляет 500 человек. Таким образом, возможность занять места на трибунах получат 50 человек. В это число войдут представители «Славы», «ВВА-Подмосковья», принимающей стороны, представители СМИ, а также сотрудники Федерации регби России, которые будут задействованы в организации матча.

Напомним, команда «Слава» - один из лидеров российского регби. Москвичи приехали тренироваться в Калугу из-за эпидемии коронавируса. В Калужской области тренировки спортсменов разрешили раньше, чем в столице.