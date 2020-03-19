Калужский баскетбол ушёл на карантин

Вместо рукопожатий.

Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 все спортивные соревнования в Калужской области отложены на неопределенный срок. В том числе не состоятся и матчи Межрегиональной любительской баскетбольной Лиги. В этом обзоре рассказываем об последних играх, которые состоялись накануне введения карантина.

Калужский коллектив «Baza-City» в овертайме переиграл воротынский «Лидер» - 89:82. Гости лишились даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.

Поразительную результативность в последних турах демонстрирует игрок «горожан» Михаил Медведев. В нынешнем туре он набрал 39 очков и в списке бомбардиров чемпионата идёт на третьем месте с 396 очками. У гостей Кирилл Чечёткин насобирал дабл-дабл (24 очка + 14 подборов).

Бронзовый призёр сезона 2018/2019 «Балабаново» в этом году останется без наград. Хотя в последнем домашнем матче команда разгромила калужский «Гигант» - 102:76. Снова удачно отстрелялся Антон Дудин (42 очка, всего – 313 и восьмое место). У гостей отличился Александр Котельников (26).

В противостоянии двух вузов, «ОИАТЭ» vs «КФ МГТУ» сильнее оказались «атомщики», 72:57. Но счёт не должен вводить в заблуждение. Калужане долгое время были впереди, но в концовке обнинцы сильно прибавили, доведя своё преимущество до «+15». Андрей Зуйков («ОИАТЭ») набрал свои дежурные 29 очков (всего – 362 / четвертое место). У «бауманца» Георгия Грачёва – дабл-дабл (15 + 18).

Во втором матче в наукограде «ДЮБК «Обнинск» крупно переиграл «Малоярославец» - 103:53. Оба коллектива – дебютанты лиги, но одни в первый же сезон попали в плей-офф, другим до этого пока далеко… Играющий тренер хозяев Виктор Дементьев стал самым результативным – 22 очка (всего – 402 / второе место). У гостей отличился Андрей Алексеев (19 + 14). Традиционное послематчевое рукопожатие игроки заменили на касание… кроссовками. Коронавирус!

В единственном воскресном поединке между калужскими «Прогрессом» и «Pro Basket» фаворит уверенно разобрался с соперником (88:42 в пользу «Pro») и по-прежнему занимает первое место. У лидера по 13 очков набрали Кирилл Антропов и Антон Белоусов (у последнего ещё - и 11 подборов). У «молодёжной» команды тоже отличился дуэт: Кирилл Хромых и Егор Чепелёв (по 12 очков).

После возобновления чемпионата командам останется провести от одного до трёх матчей. Причина тому нечётное количество участников и переносы матчей. Сколько продлится пауза, никто сказать не может. Будем вместе следить за развитием событий.

Турнирная таблица.