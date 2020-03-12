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Калужской баскетбольной лиге осталось провести один тур

Автор: Игорь Клочев, фото автора.
Опубликовано: 12.03.2020 10:00 0 83
Калужской баскетбольной лиге осталось провести один тур

На днях прошли матчи 19-го тура чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области. Лидер остался прежний, но внутри турнирной таблицы произошли минимальные изменения.

Идущий на первом месте калужский «Pro Basket» в драматичном матче в Балабаново одержал победу. До последних секунд игра шла «очко в очко», а итоговый результат (84:77) не передаёт того напряжения, что витало над площадкой. У «Балабаново» самым результативным стал Антон Дудин (33 очка), у гостей – Сергей Карпунин (24).

«ОИАТЭ» в очередной раз крупно переиграл «Малоярославец» - 103:73. «Атомщик» Андрей Зуйков набрал 27 очков, центровой гостей Никита Якушев – 26 при 15 подборах.

Воротынский «Лидер» после победы над калужским «Прогрессом» (82:76) поднялся на пятое место, имея призрачные шансы на попадание в «заветный квартет». Один из лидеров хозяев, Фарид Мурзин, снова собрал дабл-дабл: 23 очка+21 подбор. Калужанин Михаил Бабинцев «настрелял» 29 очков.

КФ МГТУ были негостеприимны к «ДЮБК «Обнинск» - 74:57. Отличились Дмитрий Макаренко (27+15) и играющий тренер гостей Виктор Дементьев (26+11).

В матче калужских команд шедший одиннадцатым «Гигант» сломил сопротивление «Адреналина» - 73:69. Для этого понадобился овертайм. У победителей 32 очка на счету Александра Котельникова, у проигравших 17 набрал Василий Соколов. Благодаря этой победе «Гигант» ушёл с последнего места.

В списке бомбардиров лидируют Никита Горелов («Лидер») и Михаил Медведев («Baza-City»).

В регулярном чемпионате осталось провести один тур. Затем начнётся плей-офф.

Автор: Игорь Клочев, фото автора.
Опубликовано: 12.03.2020 10:00 0 83
Тэги: спорт баскетбол
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