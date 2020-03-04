Звёзды калужского баскетбола доигрались до второго овертайма

На днях всё внимание калужской баскетбольной общественности было приковано к Воротынску, где в местном ФОКе проводился традиционный «Матч звёзд Межрегиональной Любительской Баскетбольной Лиги».

Квоты для игроков на участие в матче распределялись в зависимости от места команды в таблице. А ещё было три конкурса, где соревновались и другие игроки.

Тренеры Сергей Горелов и Василий Будик перед матчем набирали игроков в свои команды.

Сама игра выдалась упорной, никто не хотел уступать, но грубости не было, как и поддавков. Четырёх четвертей не хватило для выявления победителя. За несколько секунд до истечения основного времени «Команда Будика» уступала три очка, и в последней атаке сфолили на Константине Королёве, когда тот пытался исполнить дальний бросок. Пострадавший встал на линию штрафных бросков и хладнокровно поразил кольцо «Команды Горелова» все три раза 82:82. Овертайм!

Дополнительная пятиминутка заканчивалась тем, что «Команда Будика» опять уступала, на этот раз два очка. И снова сыграл Королёв. В сложном проходе под щит он умудрился поразить кольцо. 90:90. Второй овертайм!

Третьего было не дано. «Команда Горелова» не стала больше искушать судьбу и, в конце концов, победила – 104:100.

Игрок победившей команды Николай Артёмов (в чемпионате защищает цвета «ДЮБК «Обнинск») набрал 30 очков и по праву стал MVP «Матча Звёзд».

В конкурсах победили следующие спортсмены:

Победитель «Конкурса Мастерства» - Михаил Медведев («Baza-City»);

Победитель «Конкурса 3-х очковых» - Сергей Косых («Baza-City»);

Победитель «Конкурса SLAMDUNK» - Марк Котов («ОИАТЭ»).