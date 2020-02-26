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В калужской баскетбольной лиге сменился лидер

Автор: Игорь Клочев, фото автора.
Опубликовано: 26.02.2020 13:42 0 288
В калужской баскетбольной лиге сменился лидер

На днях прошёл 18-й тур чемпионата Межрегиональной Любительской Баскетбольной Лиги (МЛБЛ) Калужской области, предваряющий «Матч звёзд», который назначен на последний день зимы.

Тур открылся супернапряжённым поединком, в котором спор двух калужских команд разрешился лишь в дополнительное время. «Baza-City» уступила «КФ МГТУ» - 81:84. У хозяев отличились Михаил Медведев - 38 очков (шесть трёшек) и Максим Камонин – дабл-дабл: 10 очков + 11 подборов. У гостей – Дмитрий Макаренко (27 + 11) и Георгий Грачёв (22 + 10).

В «Матче тура» воротынский «Лидер» был сильнее «Балабаново» - 79:72. Теперь оба коллектива имеют одинаковые цифры в графах «победы» и «поражения». У обоих сохранились некоторые шансы на попадание в зону плей-офф. У победителей снова выдающуюся игру показала ударная связка: Фарид Мурзин (35 + 13) и Никита Горелов (27). У проигравших отличились Антон Дудин (26) и Дмитрий Матвеев (16 + 10).

В матче соседей по турнирной таблице (7 и 8 места) игроки калужского «Адреналина» переиграли в упорной борьбе молодых земляков из «Прогресса» - 80:72. У первых отличился Константин Королёв (34 очка), у вторых – Игорь Сластёнкин (39).

Тур завершала встреча «Гиганта» и «Pro Basket» (оба коллектива – из областного центра). Возрастных «гигантовцев» хватило лишь на первую четверть. А затем всё встало на свои места – 52:78. Самым полезным у хозяев стал играющий второй тренер Александр Василенко (18), у гостей – играющий тренер Сергей Карпунин (22 + 10). У Евгения Фалилеева – 19 очков.

После этого матча одни поднялись на самую вершину таблицы, единолично её возглавляя, другие – опустились на последнюю строку. При равном количестве побед с прямым конкурентом «Гигант» имеет большее количество проведённых встреч.

Дерби между двумя коллективами из наукограда, возглавлявшими таблицу до этой недели, перенесено на поздний срок.

И коротко о «Матче звёзд МЛБЛ». Он состоится 29 февраля в поселке Воротынск в местном ФОКе (ул. Школьная, 19), начало – 17:00. Будут и конкурсы, и сам матч, и многое-многое другое.

Турнирная таблица

Автор: Игорь Клочев, фото автора.
Опубликовано: 26.02.2020 13:42 0 288
Тэги: спорт баскетбол
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