Калужане стали третьими на турнире в Подмосковье

На днях в подмосковном городе Дзержинский прошёл 17-й традиционный турнир по футболу среди ветеранов, посвященный памяти воина-пограничника Евгения Родионова, который принял мученическую смерть в день своего рождения от рук боевиков в первую Чеченскую кампанию.

В десятый раз Калугу на этих соревнованиях представляла команда «Тайфун».

Первоначально все участники были разбиты на подгруппы. Калужанам достались хозяева турнира - «Орбита», а также люберецкий «Торгмаш» и ФК «Красково».

Калужане открыли турнир матчем против хозяев. В трудном поединке заводчане одержали победу - 2:1. Победой завершился и второй матч калужан против ФК «Красково» - 4:1. Наша команда могла попасть в финал, но в третьей игре уступила «Торгмашу» - 1:2.

В матче за третье место «Тайфун» встретился с люберецким «Торпедо». Матч получился весьма напряженным, с обилием голевых моментов. На этот раз калужане сыграли без грубых ошибок в обороне и одержали победу - 2:1.

«Тайфун» в седьмой раз стал призером соревнований. На торжественном награждении калужане получили кубок за третье место, а нападающий Владимир Баранов был награжден памятным призом как лучший игрок соревнования.