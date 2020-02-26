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В Калуге с хулиганами начнут бороться уличной гимнастикой

Елена Французова
Опубликовано: 26.02.2020 11:36 4 1584
В Калуге с хулиганами начнут бороться уличной гимнастикой

Во вторник, 25 февраля, на планёрке в городской управе обсудили развитие физкультуры и спорта в Калуге. В частности, врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ поинтересовался воркаутом.

- Ну, а вот такой вид спорта, понятно, он недавно появился, воркаут - гимнастика на свежем воздухе, которая доступна абсолютно всем калужанам. Здесь есть какие-то мысли в этом направлении? – спросил Денисов.

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги Игорь МАТВЕЕНКО сообщил, что подростки занимаются в клубе «Содружество», участвуют в различных соревнованиях.

- Сколько у нас таких хороших площадок по воркауту? – спросил Денисов.

- Одна, на Степана Разина, - ответил Матвеенко.

- А в сквере Волкова? – спросил врио городского головы.

- В сквере Волкова хорошая спортивная площадка с турниками и брусьями. Но на Степана Разина существует ещё ряд элементов, которые именно для этого вида спорта предназначены, с определённым расстоянием друг от друга, что имеет большое значение, - объяснил Матвеенко.

- Давайте в этом направлении подумаем, жду от вас предложений по этим площадкам, там, где скажут сами ребята, которые этим видом спорта занимаются, - сказал Денисов.

Врио городского головы предложил в следующем году провести соревнования на кубок городского головы по воркауту:

- Я считаю, что он может быть наиболее массовым, очень зрелищный [вид спорта] и действительно позволяет молодым людям себя более уверенно в этой жизни чувствовать. Самое главное - больших капиталозатрат не требует. Может занять досуг подрастающего поколения очень эффективно. После таких занятий у них точно не возникнет необходимости каким-то образом хулиганить.

Как мы рассказывали, в Калуге практически нет мест, где бы мог провести время подросток. Уличные площадки рассчитаны на детей от 1,5 до 8 лет. Подробнее - в блоге Оксаны Ивановой.

Елена Французова
Опубликовано: 26.02.2020 11:36 4 1584
Тэги: спорт дети дмитрий денисов игорь матвеенко
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