Шахматная королевна: как 9-летняя калужанка стала чемпионкой

Корреспондент «Перекрёстка» встретился с одной из самых юных чемпионов Калуги и Калужской области по шахматам — ​9-летней Аней Окружновой.

Внешне она напоминает главную героиню сказки «Дюймовочка». Такая же миниатюрная, хрупкая, изящ­ная. Длинная русая коса, пушистые ресницы, нежный, доверчивый взгляд.

Но на самом деле она никакая не Дюймовочка, а настоящая шахматная королевна, и это не просто красивые слова. За плечами третьеклассницы 5-й школы Калуги Ани ОКРУЖНОВОЙ участие в более чем 70 турнирах, в 56 из которых она заняла призовые места. С 2016 года Аня удерживает титул чемпиона Калуги и чемпиона Калужской области по шахматам в своей возрастной группе. В 2018 году, будучи первоклассницей, она стала первой в личном Первенстве ЦФО по классическим шахматам среди детей до девяти лет.

За высокие спортивные достижения Аню включили в состав сборной Калужской области по шахматам. Сейчас юная чемпионка ждёт присвоения ей второго взрослого разряда.

Не зевай!

9-летняя шахматистка показывает свои многочисленные медали и кубки. Медалей мы насчитали 34, кубков родители Ани привезли в редакцию шесть — ​взять больше им было тяжело чисто физически.

— Какая из этих наград для тебя самая ценная?

— Вот эта, ​из Королёва. — ​Аня показывает небольшую медаль, которую она завоевала в 2018 году на личном Первенстве ЦФО по классическим шахматам среди детей до 9 лет. В турнире участвовало около 80 спорт­сменов. — ​Я получила её, когда мне было семь лет. Я тогда училась в первом классе. Было очень трудно, у меня оказалась очень сильная соперница. Она могла поставить мне мат. Я допустила зевок, но соперница его не увидела, и в итоге я заняла первое место, а она — ​третье.

— Зевок — ​это что такое?

— Это когда игрок допускает грубую ошибку, которая ведёт к потере фигуры или качества, — ​вступает в разговор Виталий ОКРУЖНОВ, папа Ани. — ​Та девочка не увидела, что может победить, и сделала слабый ход.

— А когда ты завоевала свою самую первую награду?

— Это была медаль за третье место, её я получила на соревнованиях в своём шахматном клубе. Мне тогда было пять лет.

— Пять лет? С какого же возраста ты занимаешься шахматами?

— С пяти лет и занимаюсь. Мама поняла, что шахматы развивают логику и мозг. Поэтому отвела меня в шахматный клуб. Мне там сразу очень понравилось.

— Это было летом, — ​рассказывает Валентина ОКРУЖНОВА, мама Ани. — ​Недалеко от дома открылся новый шахматный клуб, в него брали детей с пяти лет. Решили попробовать.

— Сначала у меня вообще ничего не получалось, - говорит Аня. - Но потом я потренировалась, подготовилась, и тогда всё получилось.

— Как ты готовишься к соревнованиям?

— Повторяю дебюты (это начальная стадия шахматной партии, характеризуется мобилизацией сил играющих. — ​Прим. ред.), задачи решаю. Нужно заниматься каждый день часа по два-­три. Правда, не всегда это получается

— Четыре раза в неделю Аня ходит на занятия в ДЮСШ. Туда она перешла, когда ей исполнилось семь лет, — ​добавляет мама. — ​Одна тренировка длится два часа. Этого очень мало. Если нужен результат, надо много заниматься самостоятельно: решать задачи, играть онлайн, разбирать партии известных гроссмейстеров. Перед соревнованиями, когда становится известно, кто будет соперником, готовимся уже непосредственно к нему. Собираем информацию: кто такой, в каких состязаниях участвовал, как играет, что знает. На это уходит часа три-­четыре.

Аня с родителями в редакции «Калужского перекрёстка».

«Самое главное — ​победа!»

На соревнования Аню во­зит, как правило, мама. А тренироваться помогает папа, ​он тоже играет в шахматы. Правда, на любительском уровне, и сейчас Аня часто обыгрывает его.

— Однажды они вдвоём участвовали в семейном турнире, — ​рассказывает Валентина.

— И еле-­еле заняли третье место! — ​подхватывает девочка. — ​Я свои партии выиграла все, а вот папа подвёл: набрал два очка из пяти.

Проигрывать Аня не любит, хотя её тренер и говорит, что лучшие партии — ​те, которые были проиграны, потому что именно на них учатся побеждать. Но для юной шахматистки это слабое утешение.

— А почему тебе важно именно выигрывать? Говорят же, главное не победа, а участие.

— Мы ей об этом тоже напоминаем, — ​улыбается Валентина. — ​На что Аня отвечает: «А самое главное — ​победа!» Особенно обидны те поражения, когда поначалу она играла хорошо, но потом что-­то упустила. Когда соперник действительно сильнее, тогда злится, сердится, но не плачет.

Это стремление сделать что-­то не просто хорошо, а очень хорошо присутствует у Ани во всём: в учёбе, в других занятиях.

— Это её личная черта, которая, как нам кажется, иногда даже мешает. Поэтому мы пытаемся с этим немножко бороться, — ​говорят Валентина и Виталий. — ​Например, как-­то вернулась с танцев сердитая. Что такое? Оказывается, кто-­то из девочек умеет стоять на руках, а она нет. Два дня — ​и она тоже научилась. В другой раз увидела, что кто-­то умеет делать «колесо», а у неё не получается. Через два-­три дня научилась. Или захотела научиться висеть на турнике — ​в любую погоду идём во двор. Ливень — ​не ливень, всё равно идёт и висит.

Аня уже завоевала 34 медали.

Драмкружок, кружок по фото…

Кроме шахмат Аня занимается танцами, рисованием, английским, ходит на кружок по валянию из шерсти.

— Конечно, она устаёт, — ​говорит Валентина. — ​Мы иногда говорим ей: «Давай оставим что-­то одно». Но дочка не хочет ничего бросать. Наоборот, ​она ещё и научиться плавать планирует. Ей с детства всё интересно.

— Что бы вы посоветовали родителям, которые не знают, как увлечь чем-­то ребёнка?

— Родителям нужно просто помочь ребёнку найти то занятие, которое его заинтересует, — ​отвечают Виталий и Валентина. — ​Не бывает детей, которым вообще ничего не надо. Всем что-­то нравится. Нужно только понять, что именно. Для этого надо отвести ребёнка в одно место, другое, третье, ​где-нибудь точно понравится. Мы просто поддерживаем интерес дочки: «Хочешь чем-­то заниматься? Хорошо, давай мы тебя запишем». Надо идти от ребёнка и его желаний.

— Если Аня однажды решит уйти из шахмат, вы не станете возражать?

— Однозначно нет. Значит, появится что-­то другое. Зная своего ребёнка, мы уверены, что без дела она сидеть не станет.

Секрет успеха

Впрочем, пока уходить из шахмат Аня не собирается. У неё есть большая мечта — ​завоевать титул чемпиона мира. А работать она хочет учителем начальных классов.

Что касается планов на ближайшее время, то Аня мечтает научиться плавать, кататься на коньках, подтягиваться, как мальчики, залезать на канат без ног. Ещё хочет свалять игрушку из шерсти. Ну и, конечно, нужно подготовиться к следующему турниру.

— Как тебе удаётся настроить себя на победу?

— Нужно просто утром пораньше встать, вспомнить дебютики и по дороге на соревнования говорить про себя: «Я сильная, я смелая, у меня всё получится!» Меня этому научила мама. И тогда всё получается.

Эта статья была опубликована в №8 газеты «Калужский перекрёсток» от 19.02.2020. Другие статьи можно найти на сайте газеты.