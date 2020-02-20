«Калуга» обыграла молодёжный состав клуба премьер-лиги

Футболисты «Калуги» 19 февраля провели контрольный матч на сборах в краснодарском Крымске. Соперником калужан стала молодёжная команда ФК «Тамбов» - представителя премьер-лиги. В четверг, 20 февраля, пресс-служба клуба опубликовала видео с лучшими моментами игры.

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Калуги». В первом тайме голом отметился Николай Суханов. Во второй половине соперники обменялись голами, за «космонавтов» забил Дмитрий Баранов. Стоит отметить, что калужане не реализовали пенальти и курьёзно пропустили со штрафного на последних секундах.

22 февраля «Калуга» сыграет с краснодарским «Урожаем». Первый официальный матч намечен на 5 апреля.