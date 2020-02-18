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41 очко тренера принесло победу обнинцам в Калуге

Автор: Игорь Клочев, фото автора.
Опубликовано: 18.02.2020 15:41 0 183
41 очко тренера принесло победу обнинцам в Калуге

Матчи 17-го тура Межрегиональной любительской баскетбольной  лиги Калужской области завершились победами фаворитов, но в некоторых из них последним пришлось изрядно попотеть.

Программу тура открывал поединок калужской команды «Baza-City» c «ДЮБК «Обнинск». Итог – 78:83. В заключительной четверти калужане почти настигли гостей, но не хватило времени. Лидер и играющий тренер обнинцев Виктор Дементьев набрал 41 очко при 7 трёшках. У его партнёра Николая Артёмова – 18 очков и 15 подборов. У калужанина Михаила Медведева на счету 28 очков.

В дерби малых городов «Балабаново» в гостях был предсказуемо сильнее «Малоярославца»  - 79:66. И почти на сутки сравнялся с «КФ МГТУ» по количеству побед. У хозяев дабл-дабл набрали Тимур Наврузов (15 очков + 13 подборов) и Никита Якушев (14+15). У гостей у Ильи Луничева – 16 очков, у Дмитрия Матвеева – 14+10.

В Воротынске местный «Лидер» был негостеприимен к калужскому «Гиганту» - 86:42. Лидеры «Лидера» Никита Горелов и Фарид Мурзин набрали 27 и 22 очка. Причём у последнего ещё и 12 подборов. У гостей больше всех очков на счету у Александра Котельникова – 16.

«КФ МГТУ» встречался с традиционно неудобным для себя соперником - «Адреналином». И в этот раз техническому университету пришлось очень и очень потрудиться, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Для этого понадобилось отыграть даже гандикап в 16 очков. Драматичная концовка, и итог – 81:78. У победителей особо отличился Дмитрий Макаренко (22 очка), у проигравших – Константин Королёв (31+10, при 5 «трёшках»).

Молодёжный калужский «Прогресс», испытывающий временные кадровые проблемы, ожидаемо уступил «ОИАТЭ» - 56:90. Самый острый в атаке у калужан, Игорь Сластёнкин, набрал 21 очко. А вот у студентов дабл-дабл  - сразу у двоих игроков: Марка Котова (23+13) и Кирилла Рослякова (11+14). У самого ценного «атомщика», Андрея Зуйкова, - трипл-дабл (29 очков+12 подборов+11 передач).

Снова в чемпионате наблюдается троевластие. Три лидера и являются безоговорочными претендентами на попадание в плей-офф. За четвёртую путёвку в заветный квартет, который на следующем этапе составит полуфинальные пары, борются две команды.


Турнирная таблица

Автор: Игорь Клочев, фото автора.
Опубликовано: 18.02.2020 15:41 0 183
Тэги: спорт баскетбол
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