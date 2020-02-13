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Единоличный лидер появился в баскетбольном чемпионате

Автор: Игорь Клочев, фото автора.
Опубликовано: 13.02.2020 12:34 0 274
Единоличный лидер появился в баскетбольном чемпионате

В чемпионате Межрегиональной Баскетбольной Лиги Калужской области после 16 тура появился единоличный лидер. Им стал калужский «Pro Basket», переигравший земляков из «Адреналина» - 91:70. Играющий тренер победителей Сергей Карпунин собрал трипл-дабл: 19 очков + 13 подборов + 11 результативных передач.

В одном из главных матчей тура «ОИАТЭ» переиграл «Балабаново» - 57:54. Центровой «атомщиков» Марк Котов подобрал 24 мяча (при 13 очках), а реактивный Антон Дудин «настрелял» за гостей 30 очков.

«КФ МГТУ»  в Воротынске поставил шлагбаум для «Лидера» - тому теперь попасть в заветную четвёрку станет архисложно. Итог – 80:70. У калужан дабл-дабл набрал Дмитрий Макаренко – 27+12, у хозяев – Никита Горелов (32+15).

В разборках в самом низу таблицы между калужскими «Прогрессом» и «Baza-City» «горожане» не оставили никаких шансов соперникам – 90:55, а их центровой Максим Камонин  собрал отличную «стату»: 31 очко+34 подбора. У «прогрессивного» Игоря Сластёнкина - 25 очков.

«Малоярославец» в Калуге взял реванш у «Гиганта» (76:74) за поражение в первом круге. У стабильно выступающего «гигантовца» Сергей Белоусова – 26 очков. Центровой гостей Никита «Башня» Якушев снова – лучший в своей команде: 22 + 27.

Лидерство «Pro» - не такое уж и безоговорочное. Два преследователя из Обнинска имеют по матчу в запасе.

Турнирная таблица

Автор: Игорь Клочев, фото автора.
Опубликовано: 13.02.2020 12:34 0 274
Тэги: спорт баскетбол
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