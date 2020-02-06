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Калужан забросали трёшками

Автор: Игорь КЛОЧЕВ, фото автора.
Опубликовано: 06.02.2020 11:06 0 293
Калужан забросали трёшками

На днях прошли матчи 15-го тура Межрегиональной Баскетбольной Лиги (МЛБЛ) Калужской области. Этот тур принес несколько любопытных результатов, которые привели к перестановке команд в турнирной таблице.

Тур открывала игра между коллективами из верхней половины таблицы. Калужский «Pro Basket» негостеприимно обошёлся с воротынским «Лидером» - 85:73, нанеся тому шестое поражение в чемпионате и оставив на шестом же месте. Играющий тренер хозяев Сергей Карпунин набрал 25 очков, по 22 – его одноклубник Максим Ширишорин и Никита Горелов (у гостей).

«Балабаново» второй год подряд переиграло дома «КФ МГТУ», на этот раз – 81:58. Бронзовый призёр прошлого сезона выиграл у серебряного, сравнявшись с тем по количеству побед и подтвердив самые серьёзные намерения на попадание в заветную «четвёрку», которая и продолжит розыгрыш на этапе плей-офф. Антон Дудин у хозяев набрал 27 очков, Дмитрий Макаренко у гостей – 25. У Дмитрия Матвеева («Балабаново») – 12 очков + 10 подборов.

Один из лидеров, «ДЮБК «Обнинск», разобрался с калужским «Прогрессом» - 84:72. Гости выступали в ослабленном составе. Дмитрий Федотов, 17-летний старшеклассник из наукограда, накидал 26 очков (шесть «трёшек»), его партнёр, 36-летний Александр Суровнев, собрал дабл-дабл (15 очков + 11 подборов). Практически ровесник Дмитрия, 18-летний калужанин Игорь Сластёнкин, разошёлся не на шутку – 36 очков.

В принципиальном поединке команд из «подвала» таблицы разыгрывалось девятое место. В калужском дерби «Гигант» был на голову сильнее «Baza-City» - 66:35. И произошла рокировка, команды поменялись местами. У центрового победителей Алексея Фролова – дабл-дабл: 20+19. У соперника – Михаил Медведев, 9 очков.

В матче, завершающем тур, «Адреналин» (Калуга), находящийся на седьмом месте, лишь в овертайме склонил чашу весов в свою пользу против «Малоярославца». Гости тоже могли выиграть, отличную статистику собрал их гигант Никита «Башня» Якушев (28 + 28).

В лидерах идут два коллектива, у которых по 11 побед. «ОИАТЭ», который был свободным от игр – третий, 4-5 места делят коллективы, игравшие в Балабаново. Осложнил себе задачу попадания в плей-офф «Лидер», но шансы – имеются.

В гонке снайперов лиги по-прежнему лидирует играющий тренер «ДЮБК «Обнинск» Виктор Дементьев – 313 очков.

Автор: Игорь КЛОЧЕВ, фото автора.
Опубликовано: 06.02.2020 11:06 0 293
Тэги: спорт баскетбол
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