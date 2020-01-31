Назван лучший спортсмен января в Калужской области

Горнолыжник из Калуги Александр АНДРИЕНКО назван лучшим спортсменом января в нашей области. В пятницу, 31 января, правительство региона опубликовало результат опроса репортёров, входящих в состав областного отделения Федерации спортивных журналистов России.
На этапе Кубка Европы в австрийском Кирхберге в слаломе-гиганте Андриенко стал третьим.
Александру Андриенко 29 лет. Он мастер спорта международного класса. Представляет спортивную школу олимпийского резерва «Орлёнок».
Александр Андриенко.
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