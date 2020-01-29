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Троевластие: как прошли очередные баскетбольные матчи

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 29.01.2020 11:18 0 95
Троевластие: как прошли очередные баскетбольные матчи

На днях состоялись игры 14-го тура Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области.

В пятницу «Baza-City» в упорной борьбе уступила «ОИАТЭ» - 66:74. Всё решилось в заключительной четверти, которую гости выиграли (23:13). В последние 3,5 минуты решающими стали 10 очков Ивана Гунько. У калужан стоит отметить Михаила Медведева (23 очка) и Максима Камонина (13 очков + 24 подбора), у обнинцев – Андрея Зуйкова (25 очков).

В Балабаново местный одноимённый клуб принимал одного из лидеров, «ДЮБК «Обнинск». Первые две четверти закончились с зеркальными показателями – 11:23 и 23:11. Но вот в концовке гости были сильнее. Итог – 60:68. Антон Дудин («Балабаново») набрал 27 очков. У «Обнинска» два его лидера снова были в ударе: Александр Суровнев (19 очков + 13 подборов) и Виктор Дементьев (21 + 17). Виктор - лучший снайпер лиги с 296 очками.

Идущий последним «Малоярославец» чуть было не сотворил сенсацию. Лишь на последних секундах команда уступила калужскому «Pro Basket». За 24 секунды до окончания основного времени счёт стал 66:67 после броска со штрафного Никиты Якушева (всего в матче: 18 + 21 подбор). Но затем, также с линии штрафных четыре раза без промаха пробил Евгений Фалилеев (те же – 18 очков). Итог – 66:71. Калужанин Максим Ширишорин собрал для коллекции дабл-дабл в виде 21 очка и 10 подборов.

Воротынский «Лидер», не оставляющий попытки побороться за место в заветной «четвёрке», сделал всё возможное, чтобы остаться в «претендентах». Крупно разгромлен калужский «Адреналин» - 86:62. Самые ценные игроки хозяев отличились и на этот раз: Никита Горелов – 29 очков, Фарид Мурзин – 18. У гостей их «звезда» Константин Королёв собрал 16 + 13, Василий Соколов – 17 очков.

В единственном воскресном матче «КФ МГТУ» не без труда, как и в первом круге, справился с «Гигантом», хотя команды располагаются на разных полюсах таблицы. Всё решила 3-я четверть, которую выиграли хозяева (24:9), а с нею – и весь поединок – 82:63. Дмитрий Макаренко внёс решающий вклад в победу – 28 очков, у проигравших их самый полезный игрок, Сергей Белоусов, «настрелял» - 22.

В чемпионате лидируют сразу три команды.

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 29.01.2020 11:18 0 95
Тэги: спорт баскетбол
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