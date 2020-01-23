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Лидер не устоял перед «Лидером»

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 23.01.2020 15:10 0 146
Лидер не устоял перед «Лидером»

На днях сыграны матчи 13-го тура чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области.

«Pro Basket» уверенно разобрался с «Baza-City» - 90:54. Победитель закрепился в заветной четвёрке, которая по весне поборется за медали. Самыми результативными стали Сергей Карпунин (18 очков) и Михаил Медведев (21).

«Малоярославец» упустил возможность уйти с последнего места, проиграв  дома калужскому «Прогрессу» - 62:71. В последнем матче первого круга в матче этих же соперников 3 недели назад сильнее был тот же коллектив. У проигравших Тимур Наврузов сделал дабл-дабл: 20 очков + 10 подборов, у победителей отличились Игорь Сластёнкин  - 25 очков, Михаил Бабинцев - 24 + 12.

В Воротынске местный «Лидер» принимал лидера чемпионата, «ОИАТЭ». Как и ожидалось, поединок выдался сверхнапряжённым. За секунду до окончания основного времени игрок хозяев Никита Горелов принёс в проходе под кольцо такие нужные 2 очка – 74:72. Всего их Никита набрал 28 (!), «атомщик» Андрей Зуйков – 26. Его одноклубник Марк Котов – 15 при 15 подборах.

В принципиальном матче коллективов «второго эшелона», которые находятся за пределами «четвёрки», но мечтающие туда попасть, калужский «Адреналин» неожиданно крупно уступил дома «Балабаново», пропустив гостей на 5-е место – 43:65. По дабл-даблу на свой счёт записали калужанин Константин Королёв (16 очков + 13 подборов) и игрок соперников  - Дмитрий Матвеев (12 + 10).

Завершала программу тура встреча в Калуге между «Гигантом» и «ДЮБК «Обнинск». Гости, являвшиеся фаворитами, без вопросов разобрались с 10-й командой чемпионата – 81:45. Калужанин Сергей Белоусов отметился дабл-даблом (16 + 12), играющий тренер гостей Виктор Дементьев набрал привычную для себя сумму очков – 22 плюс 14 подборов. У его партнёра Николая Артёмова – 16 + 15.

Три коллектива лидируют в чемпионате с 9 победами в 12 матчах, по дополнительным показателям на самом верху – 2 обнинские команды.

Турнирная таблица

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 23.01.2020 15:10 0 146
Тэги: спорт баскетбол
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