Калужане растоптали баскетбольный «Малоярославец»

Николай Артёмов, «ДЮБК «Обнинск».

Состоявшийся на днях 10-й тур чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области принёс несколько неожиданных результатов. Причем некоторые игроки отметились отменной статистикой.

В первом матче «Балабаново» принимало «ОИАТЭ». При примерно равных раскладах сильнее оказались гости – 80:88. У хозяев отметились Дмитрий Матвеев (17 очков + 14 подборов) и Антон Дудин (23 очка), у обнинцев – Марк Котов (27 + 15) и Андрей Зуйков (19). Победа вывела «атомщиков» на «чистое» второе место.

Испытывающий острый кадровый голод «Малоярославец» крупно уступил калужскому «Адреналину» - 49:109. Лучшие снайперы в командах: Андрей Алексеев (12 очков) и Сергей Плакущев (40).

«Лидер» для многих неожиданно оступился в Воротынске в противоборстве с «ДЮБК «Обнинск» - 83:98. И сразу же произошла рокировка: коллективы поменялись местами в таблице. Результативными действиями отметились Никита Горелов (28 + 12) и Фарид Мурзин (23 + 15), оба – «Лидер». Играющий тренер ДЮБК Виктор Дементьев набрал 32 очка, а его партнёр Николай Артёмов «собрал» отличную коллекцию - 26 очков + 15 подборов + 11 передач.

Молодёжный «Прогресс» особых трудностей «КФ МГТУ» не создал. Вице-чемпионы победили – 92:63. Самыми результативными стали Дмитрий Макаренко (29 + 10), Георгий Грачёв (22) и Михаил Бабинцев (23 + 13).

После 10-го тура в таблице наблюдается разделение на тех, кто поборется за попадание в первую четвёрку команд, которая затем, по весне, и разыграет комплекты медалей, и тех, кто плотно застрял внизу.

Турнирная таблица