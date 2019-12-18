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Баскетбольные страсти: лидер чемпионата привёз сопернику 53 очка

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 18.12.2019 12:30 0 166
Баскетбольные страсти: лидер чемпионата привёз сопернику 53 очка

9-й тур чемпионата Межрегиональной Любительской Баскетбольной Лиги Калужской области вышел усечённым. Матч «Прогресса» с «Pro Basket» перенесли из-за отъезда игроков первой команды на другой турнир.

Центральным местом тура стал спортзал ОИАТЭ в Обнинске, где хозяевами в двух матчах были местные коллективы.

Программу тура открывали «ОИАТЭ» и калужский «Адреналин». Итог – 90:70. У победителей особо отличились Андрей Зуйков (26 очков) и Марк Котов (20), у проигравших – Сергей Плакущев (20).

Следом на паркет вышла пара «ДЮБК» - «Балабаново». По ходу встречи вели в счёте и одни, и другие. В конце четвертоц четверти дебютант вёл 9 очков, но всё же уступил, пропустив в концовке серию «трёшек» в свою корзину. Решающую «бомбу» при счёте 72:70 почти вместе с сиреной заложил балабановец Андрей Муравкин. Итог – 72:73.

На следующий день в Калуге в спортзале КФ МГТУ воротынский «Лидер» оказался без вопросов сильнее калужского «Гиганта» - 74:49. Почти половину очков у победителей набрала пара Никита Горелов – Фарид Мурзин - по 17 очков. Причём у последнего ещё и 13 подборов. У калужанина Сергея Белоусова – 16 очков.

Программу 9-го тура замыкал матч «КФ МГТУ», шедшего на 1-м месте, с «Малоярославцем» - дебютантом и аутсайдером. На разминке стало известно, что травму ноги получил центровой гостей Никита Якушев, вокруг которого и строится вся игра. Без своего лидера гости заметно сникли и никаких трудностей фавориту не создали. Игра шла «в одну корзину». Счёт – 86:33. Самым результативным стал ветеран «бауманцев» Сергей Виденин - 22 очка.

Лидером регулярного чемпионата по-прежнему является «КФ МГТУ». Ещё три команды идут следом, имея по 6 побед в 8 матчах.

Турнирная таблица

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 18.12.2019 12:30 0 166
Тэги: спорт баскетбол
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