Баскетбол: сильнейшая атака сошлась с самой стойкой обороной

На днях прошел 8 тур чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ) Калужской области. И он принёс немало любопытных и неожиданных результатов.

Шедшая на последнем месте «BAZA-CITY» совершенно неожиданно вырвала победу у бронзового «Балабаново», которое совсем недавно находилось в лидерах. У победителей самым результативным стал Михаил Медведев (18 очков), у проигравших – Дмитрий Матвеев (17 очков, 14 подборов).

«ДЮБК «Обнинск» в наукограде уступил «КФ МГТУ» - 72:83 и упустил первое место в таблице. До очной встречи у хозяев была самая результативная линия атаки, у гостей – самая крепкая защита. Эти показатели и сохранились как минимум до следующего уик-энда. У играющего тренера ДЮБК Виктора Дементьева на счету 16 очков, у Георгия Грачёва из калужской команды - 24.

В матче новичков чемпионата воротынский «Лидер» без труда осилил «Малоярославец» - 93:73. Отличились два Никиты, Горелов (хозяева) - 16 очков, Якушев (гости) - 27 очков + 29 подборов.

В воскресенье «Гигант», туром ранее одержавший первую победу, поначалу пытался одержать и вторую, но соперник, «ОИАТЭ», совершенно не был согласен на это. Калужане уступили – 55:80. У «гигантовца» Виктора Тяжлова – 13 очков, самый забивной у «атомщиков», Андрей Зуйков, набрал больше – 23.

Завершал программу тура матч окрепшего «Адреналина» против экс-чемпиона и одного из нынешних лидеров, «Pro Basket». 40 минут основного времени не хватило для выявления сильнейшего. 78:78. Дополнительных пяти минут было недостаточно. Ещё один овертайм! А потом и ещё один. Лишь в третьем овертайме, когда под грузом фолов покинули паркет лидеры «Адреналина», «Pro Basket» дожал соперника. Итог – 98:103. Сергей Плакущев - 24 очка. Максим Ширишорин - 25 очков. Именно его «трёшка» в самой концовке триллера и качнула маятник в сторону «Про». Играющий тренер победителей Сергей Карпунин набрал 20 очков. А всего четыре игрока набрали дабл-дабл (двузначные цифры в графах «очки» и «подборы»).

Турнирная таблица