Калужская учительница прививает любовь к спорту палкой

Елене НЕЖИВОВОЙ всего 23 года. За её плечами выступления на всевозможных турнирах по мас-рестлингу. Кажется, она успевает всё: профессионально заниматься спортом, учиться на заочке в университете, работать учителем физкультуры и ОБЖ в школе.

Со спортом по жизни

- До этого я занималась кикбоксингом. Произошёл несчастный случай – вывих плеча, и я ушла. Но не смогла сидеть на месте - занялась универсальным боем. За год выполнила норматив мастера спорта. И у меня сразу к кикбоксингу пропал интерес. Совершенно случайно попала в мас-рестлинг. Я тогда работала в спорткомплексе в Медыни, тренер Андрей Владимирович Комиссаров предложил попробовать свои силы. Причём это произошло буквально накануне соревнований – сельских игр. За три дня меня немного обучили технике, правила объяснили и погнали выступать. Я заняла третье место в весовой категории 65 кг. Это было в 2017 году.

Конечно, я была поражена - без подготовки, практически нулевая вышла - и сразу такой результат.

Спорт меня захватил. Стала серьёзно готовиться к первенству России. И в 2018 году взяла на нём первое место. А потом пошли несчастья – то второе, то третье место, то вообще могла ничего не занять.

2019 год. Едем в Чебоксары на чемпионат России. И прямо в поезде я заболеваю. Температура 39. Сбить не получается. Что делать? Выступать.

Первую схватку проиграла действующей чемпионке мира. Потом, может, жеребьёвка так выпала, стала выигрывать, три схватки были за мной. Осталась одна – последняя – за третье место. Чувствую, что температура поднимается ещё выше. В общем, чемпионат России я проиграла, став лишь пятой. Значит, на отборочный этап Кубка мира не попадаю. Потом был абсолютный чемпионат России. На нём - третье место. Одна из спортсменок отказалась ехать на этап Кубка мира. И сразу вспомнили про меня. Я же не могу такой шанс упустить. Это мировой уровень! Второй этап Кубка мира проходил в Узбекистане. Я выступила очень плохо. Может быть, переволновалась, может быть, не была настроена. Как итог - пятое место. Но меня поддержали, сказали: «Не расстраивайся, проявишь себя на последнем этапе!» Последний этап Кубка мира проходил в Польше.

Если честно, до поездки в Узбекистан я готовилась лучше. Перед выступлением в Польше над силовыми поработала и всё. Поэтому результат меня удивил – третье место.

А на Всероссийских соревнованиях памяти Охлопкова, которые проходили в начале декабря, Елена заняла первое место.

Елена со своим тренером Андреем Комиссаровым.

Техника, сила и крепкий хват

- Мас-рестлинг – зрелищный вид спорта. Особенно когда выступают большие весовые категории. Когда выходят «нереальные» женщины, есть на что посмотреть.

Думаю, что он попадёт на Олимпийские игры. Ждём, когда будет допинговый контроль.

В мас-рестлинге важны техника, сила, крепкий хват, нужно всё время работать ногами. Рост в этом виде спорта - плюс. Чем рычаг больше, тем тяжелее человека вытянуть. Высокому проще измотать соперника.

Пример для ребят

- Я была приятно удивлена, когда узнала, что половина школы, в которой я работаю, смотрела прямой эфир Кубка мира в Польше, - рассказывает Елена.

Спортсменка непросто преподаёт в Медынской средней школе, она ещё и классный руководитель 5 «Б».

- Я только второй год в школе. Это мой первый класс. Ребята ещё маленькие, смотрят на меня с восторгом. Вообще, мне очень нравится работать в школе. Ни разу ни на одного ребёнка не крикнула, не могу себе такого позволить. Меня дети понимают с полуслова. Они меня уважают, любят. Директор вывешивает в школе мои фотографии, просит устраивать открытые тренировки, чтобы дети смотрели и брали с меня пример. В итоге двое семиклассников в этом году стали ходить на мас-рестлинг.

Сейчас активно обсуждается отмена оценок за такие предметы как ОБЖ, физкультура, ИЗО, музыка. Елена считает, что оценки стимулируют ребят к учёбе.

- У меня занимается несколько ребят с ограниченными возможностями здоровья. Я с ними работаю, даю надежду, и результат появляется буквально на глазах. Так, один из таких учеников вообще не умел прыгать на скакалке, запинался - сделает шаг и на ровном месте может упасть, Я долго с ним общалась на эту тему, он сначала стал прыгать назад. Сейчас он потихоньку и вперёд. Если правильно организовать учебный процесс, ученик будет слушать тебя, и у него будут достижения.

Сейчас Елена готовится к отбору на чемпионат России

- Мы с тренером рассчитываем взять первое место в категории 75 кг. Поэтому тренировки проходят чаще - четыре раза в неделю, но умеренные. Моя цель – победа на чемпионате России, тогда я автоматически попадаю на чемпионат мира.

Для меня сложны не сами бои, а настрой перед соревнованием. Кому-то надо послушать музыку, хорошенько поспать, кому-то нашатыря понюхать, а меня надо разозлить. Иначе выхожу вялая.

Наша справка:

Мас-рестлинг - якутский национальный вид спорта по перетягиванию палки из положения сидя. Не так давно он стал международным состязанием.