Обнинский тяжеловес победил украинца с разгромным счётом

В субботу, 7 декабря, в Екатеринбурге прошел первый в России турнир от легендарного боксера Роя Джонса. В рамках шоу состоялись девять поединков. Главным событием вечера стала встреча российского тяжеловеса Алексея Егорова и украинца Сергея Радченко.

Уже в первом раунде обнинский спортсмен точным ударом справа отправил оппонента в нокдаун.

- После этого эпизода бой принял практически односторонний характер, - сообщается на официальной страничке Егорова «ВКонтакте». - Спасаясь от прессинга обнинского тяжеловеса, соперник полностью сосредоточился на защите. Пропуская большое количество тяжелых ударов и действуя исключительно на контратаках, украинец сумел достоять до финального гонга. По итогу десяти раундов все три арбитра приняли единогласное решение в пользу нашего земляка. Счет всех судейских записок - 100:89.

- Слава Богу, я его выиграл, - написал в соцсетях Егоров. - Бои показывают то, над чем нужно работать и что совершенствовать в дальнейшем. Разбор полётов ещё впереди, а пока я хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, поздравления и внимание.

Алексей Егоров — российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории - до 91 кг. Мастер спорта России международного класса (2010), член национальной сборной России (2011—2016), чемпион Европы (2013), чемпион России (2013) в любителях, чемпион мира по версии AIBA proboxing (2015).