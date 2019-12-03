$ 64.41 0.33
70.97 0.43
Главная Новости Спорт

В баскетбольной лиге сменился лидер

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 03.12.2019 08:47 0 119
В баскетбольной лиге сменился лидер

Матчи 7 тура Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области принесли несколько результатов, которые внесли значительные изменения в турнирной таблице.

Сменился лидер. Хотя три коллектива имеют по 5 побед, но «ДЮБК «Обнинск» провел 6 матчей, а конкуренты – 7.

Стёрся и последний «0» из таблицы. «Гигант» наконец-то одержал первую победу и сразу же поднялся на две ступеньки вверх.

«Pro Basket» - «КФ МГТУ», 63:72. У победителей удачно «отстрелялся» Дмитрий Макаренко – 27 очков.

«ОИАТЭ» - «Лидер», 64:55. 20 очков – на счету «атомщика» Евгения Копылова.

«Малоярославец» - «Гигант», 63:80. 23 очка + 20 подборов Никиты Якушева не помешали выиграть калужанам, у которых те же 23 очка набрал Сергей Белоусов.

«Прогресс» - «ДЮБК «Обнинск», 63:77. Самый результативный игрок лиги Михаил Бабинцев из Калуги подтвердил свой «статус-кво», 30 очков + 12 подборов. Но у гостей были более веские аргументы, и их «дядьки» (ведь остальные игроки – школьники) собрали отличную «стату» в виде дабл-даблов: Виктор Дементьев – 26 очков + 15 подборов, Николай Артёмов – 24 очка + 25 подборов.

«Адреналин» - «BAZA-CITY», 83:50. Победители обосновались в середине таблицы, проигравшие опустились в самый её низ. Сергей Плакущев своими 28 очками очень помог родной команде крупно переиграть конкурентов. У соперника отличился Михаил Медведев – 21 очка, 18 из которых набраны «из-за дуги».

Турнирная таблица:

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 03.12.2019 08:47 0 119
Тэги: спорт баскетбол
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев

БЛОГИ КОМПАНИЙ
Председатель Правления АО «Газэнергобанк» Денис Геннадьевич Ошев выступил спикером дискуссионной площадки «Финансовая доступность для МСП»
27 ноя 2019 09:57
Планируете выходные заранее? Проведите их в "Гагаринском"!
27 ноя 2019 11:18
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«СТЕЛЛА»: посредник нам не нужен
«Ростелеком» продлил на две недели «Черную пятницу» в Калуге
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Главную ёлку Калуги переносят с Театральной площади на Старый Торг. А что вы думаете по этому поводу? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как делают дренаж вокруг дома: что учесть при проектировании
Жидкий полиуретан для форм: назначение, применение, особенности
Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

             

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru