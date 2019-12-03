В баскетбольной лиге сменился лидер

Матчи 7 тура Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области принесли несколько результатов, которые внесли значительные изменения в турнирной таблице.

Сменился лидер. Хотя три коллектива имеют по 5 побед, но «ДЮБК «Обнинск» провел 6 матчей, а конкуренты – 7.

Стёрся и последний «0» из таблицы. «Гигант» наконец-то одержал первую победу и сразу же поднялся на две ступеньки вверх.

«Pro Basket» - «КФ МГТУ», 63:72. У победителей удачно «отстрелялся» Дмитрий Макаренко – 27 очков.

«ОИАТЭ» - «Лидер», 64:55. 20 очков – на счету «атомщика» Евгения Копылова.

«Малоярославец» - «Гигант», 63:80. 23 очка + 20 подборов Никиты Якушева не помешали выиграть калужанам, у которых те же 23 очка набрал Сергей Белоусов.

«Прогресс» - «ДЮБК «Обнинск», 63:77. Самый результативный игрок лиги Михаил Бабинцев из Калуги подтвердил свой «статус-кво», 30 очков + 12 подборов. Но у гостей были более веские аргументы, и их «дядьки» (ведь остальные игроки – школьники) собрали отличную «стату» в виде дабл-даблов: Виктор Дементьев – 26 очков + 15 подборов, Николай Артёмов – 24 очка + 25 подборов.

«Адреналин» - «BAZA-CITY», 83:50. Победители обосновались в середине таблицы, проигравшие опустились в самый её низ. Сергей Плакущев своими 28 очками очень помог родной команде крупно переиграть конкурентов. У соперника отличился Михаил Медведев – 21 очка, 18 из которых набраны «из-за дуги».

Турнирная таблица: