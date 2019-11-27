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Калужане сотворили сенсацию в Обнинске

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 27.11.2019 10:33 0 96
Калужане сотворили сенсацию в Обнинске

На днях прошли матчи 6-го тура чемпионата Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области.

Лидер, «Pro Basket», уверенно разобрался с «Baza-City» - 97:72 - и единолично теперь находится вверху турнирной таблицы.  У победителей дабл-дабл собрал центровой Антон Белоусов (19 очков + 13 подборов), у «горожан» отличился Михаил Медведев (26 очков).

В Малоярославце местный одноимённый клуб, новичок лиги, принимал другого дебютанта – «ДЮБК «Обнинск». Гости крупно выиграли (90:54), что позволило им взлететь на 2 место. Лидер хозяев, центровой Никита Якушев, играл с температурой, но всё же набрал 20 очков и 13 подборов. У победителей лучшим по статистическим данным стал играющий тренер Виктор Дементьев (21+10).

Сенсация грянула в наукограде, где фаворит, «ОИАТЭ», неожиданно уступил молодёжному «Прогрессу» - 68:78. Калужанин Михаил Бабинцев 35 очками и 11 подборами затащил «своих» в победители.

В поединке серебряного и бронзового призёров прошедшего сезона, «КФ МГТУ» и «Балабаново», неожиданно крупно выиграли калужане – 67:41. Самым результативным стал Дмитрий Макаренко, выступающий за «бауманцев» - 23 очка.

Завершал программу тура матч «Адреналин» - «Лидер». Без двух игроков стартовой пятёрки калужане ничего не смогли противопоставить гостям. Воротынская команда оправдала своё название и уверенно победила (81:58). Этому способствовали и 23 очка Фарида Мурзина.

Автор: Игорь КЛОЧЕВ. Фото автора.
Опубликовано: 27.11.2019 10:33 0 96
Тэги: спорт баскетбол
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