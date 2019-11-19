Лидеры калужской баскетбольной лиги сыграли между собой

Андрей Зуйков - №15.
В регулярном чемпионате Межрегиональной любительской лиги Калужской области сыгран 5-й тур.
Особый интерес у болельщиков вызывали два матча. В первом калужский «Pro Basket» нанёс первое поражение «Балабаново» и поменялся с ним местами в верхней части турнирной таблицы – 65:56.
Во втором «матче тура», «КФ МГТУ» - «ОИАТЭ», гости весь поединок были в роли догоняющих, но за 2 секунды до окончания основного времени вышли вперёд – 71:69. Последняя атака калужан счёт не изменила. Этот матч стал примечательным тем, что в качестве игрока на площадку выходил 56-летний тренер Сергей Носков. По 18 очков набрали Дмитрий Макаренко (у калужан) и Андрей Зуйков (у обнинцев).
«ДЮБК «Обнинск» без труда переиграл аутсайдера, калужский «Гигант», - 88:63.
Воротынский «Лидер» был негостеприимен к «Baza-City» - 82:57. З4 очка принёс хозяевам Никита Горелов.
Вторую подряд победу одержал «Адреналин», одолев земляков из молодёжного «Прогресса» - 82:47.
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