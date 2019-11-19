Лидеры калужской баскетбольной лиги сыграли между собой

19.11.2019 08:48 274 Автор: Игорь КЛОЧЕВ, пресс-­атташе ФБКО. Фото автора.

Андрей Зуйков - №15.

В регулярном чемпионате Межрегиональной любительской лиги Калужской области сыгран 5-й тур.

Особый интерес у болельщиков вызывали два матча. В первом калужский «Pro Basket» нанёс первое поражение «Балабаново» и поменялся с ним местами в верхней части турнирной таблицы – 65:56.

Во втором «матче тура», «КФ МГТУ» - «ОИАТЭ», гости весь поединок были в роли догоняющих, но за 2 секунды до окончания основного времени вышли вперёд – 71:69. Последняя атака калужан счёт не изменила. Этот матч стал примечательным тем, что в качестве игрока на площадку выходил 56-летний тренер Сергей Носков. По 18 очков набрали Дмитрий Макаренко (у калужан) и Андрей Зуйков (у обнинцев).

«ДЮБК «Обнинск» без труда переиграл аутсайдера, калужский «Гигант», - 88:63.

Воротынский «Лидер» был негостеприимен к «Baza-City» - 82:57. З4 очка принёс хозяевам Никита Горелов.

Вторую подряд победу одержал «Адреналин», одолев земляков из молодёжного «Прогресса» - 82:47.