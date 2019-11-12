Калужским футболистом заинтересовались в премьер-лиге

Лучший бомбардир футбольного клуба «Калуга» Николай СУХАНОВ в середине ноября отправится на сборы в Сочи вместе с командой премьер-лиги «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба «космонавтов».

В нынешнем сезоне 18-летний Суханов провел за «Калугу» 17 матчей, в которых забил восемь мячей.

Николай Суханов является воспитанником калужской спортивной школы «Торпедо» (тренеры - А.В. Сахаров, В.С. Кадыков).

Интересно, что несколько лет назад похожий путь проделал нынешний вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев. Проявив себя в калужской команде, он подписал контракт с «Уфой».

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