Калужским футболистом заинтересовались в премьер-лиге

Лучший бомбардир футбольного клуба «Калуга» Николай СУХАНОВ в середине ноября отправится на сборы в Сочи вместе с командой премьер-лиги «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба «космонавтов».
В нынешнем сезоне 18-летний Суханов провел за «Калугу» 17 матчей, в которых забил восемь мячей.
Николай Суханов является воспитанником калужской спортивной школы «Торпедо» (тренеры - А.В. Сахаров, В.С. Кадыков).
Интересно, что несколько лет назад похожий путь проделал нынешний вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев. Проявив себя в калужской команде, он подписал контракт с «Уфой».
Уважаемые читатели, а какими видами спорта интересуетесь вы? Расскажите в комментариях!
|
«Гулливер» принёс победу на последних секундах 12.11.2019 10:33
Калужанин вошёл в пятёрку сильнейших культуристов мира 11.11.2019 12:58
Космическое невезение: в домашнем мачте «Калуга» уступила «Химкам-2» 11.11.2019 09:13
В калужской баскетбольной лиге установили рекорд результативности 07.11.2019 12:05
Дебютант победил в «дерби инженеров» 31.10.2019 12:46
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: