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Калужским футболистом заинтересовались в премьер-лиге

12.11.2019 15:27 0 449 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».
Калужским футболистом заинтересовались в премьер-лиге

Лучший бомбардир футбольного клуба «Калуга» Николай СУХАНОВ в середине ноября отправится на сборы в Сочи вместе с командой премьер-лиги «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба «космонавтов».

В нынешнем сезоне 18-летний Суханов провел за «Калугу» 17 матчей, в которых забил восемь мячей.

Николай Суханов является воспитанником калужской спортивной школы «Торпедо» (тренеры - А.В. Сахаров, В.С. Кадыков).

Интересно, что несколько лет назад похожий путь проделал нынешний вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев. Проявив себя в калужской команде, он подписал контракт с «Уфой».

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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