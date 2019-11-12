«Гулливер» принёс победу на последних секундах

На прошедших выходных прошли матчи 4-го тура чемпионата Межрегиональной Любительской Лиги Калужской области (МЛБЛ). По их итогам в таблице «стёрлись» несколько нулей.
Первую победу одержал дебютант «Малоярославец», в упорнейшей борьбе одолевший в гостях калужскую «Baza-City». Решающий вклад в эту победу внёс Никита Якушев, на последних секундах реализовавший штрафной бросок и собравший приличную коллекцию – 25 очков + 20 подборов. Этот «Гулливер» ростом за 210 см в прошлом сезоне выступал именно за калужан. У проигравших отличился Михаил Медведев – 34 очка.
В единоличные лидеры чемпионата после победы над «Прогрессом» (86:63) вышла команда «Балабаново». У проигравших 35 очков набрал Михаил Бабинцев. У лидера дабл-дабл собрал Дмитрий Матвеев – 22 очка + 18 подборов.
В главном матче тура «ОИАТЭ» неожиданно крупно «вынес» калужскую «Pro Basket» - 87:64. Лучший снайпер лиги обнинец Андрей Зуйков набрал 22 очка.
«КФ МГТУ» в игре с «Гигантом» с трудом удержал большое преимущество, итог – 59:51. Вновь лучшим у «инженеров» стал Сергей Виденин (19 очков).
Сразу 2 нуля исчезли в таблице после матча калужского «Адреналина» с «ДЮБК «Обнинск». Хозяева одержали первую победу, гости впервые проиграли. 24 очка принёс победителям Сергей Плакущев.
Текущее положение в турнирной таблице:
|
Калужским футболистом заинтересовались в премьер-лиге 12.11.2019 15:27
Калужанин вошёл в пятёрку сильнейших культуристов мира 11.11.2019 12:58
Космическое невезение: в домашнем мачте «Калуга» уступила «Химкам-2» 11.11.2019 09:13
В калужской баскетбольной лиге установили рекорд результативности 07.11.2019 12:05
Дебютант победил в «дерби инженеров» 31.10.2019 12:46
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: