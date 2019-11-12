«Гулливер» принёс победу на последних секундах

12.11.2019 10:33 273 Автор: Игорь КЛОЧЕВ, пресс-­атташе ФБКО.

На прошедших выходных прошли матчи 4-го тура чемпионата Межрегиональной Любительской Лиги Калужской области (МЛБЛ). По их итогам в таблице «стёрлись» несколько нулей.

Первую победу одержал дебютант «Малоярославец», в упорнейшей борьбе одолевший в гостях калужскую «Baza-City». Решающий вклад в эту победу внёс Никита Якушев, на последних секундах реализовавший штрафной бросок и собравший приличную коллекцию – 25 очков + 20 подборов. Этот «Гулливер» ростом за 210 см в прошлом сезоне выступал именно за калужан. У проигравших отличился Михаил Медведев – 34 очка.

В единоличные лидеры чемпионата после победы над «Прогрессом» (86:63) вышла команда «Балабаново». У проигравших 35 очков набрал Михаил Бабинцев. У лидера дабл-дабл собрал Дмитрий Матвеев – 22 очка + 18 подборов.

В главном матче тура «ОИАТЭ» неожиданно крупно «вынес» калужскую «Pro Basket» - 87:64. Лучший снайпер лиги обнинец Андрей Зуйков набрал 22 очка.

«КФ МГТУ» в игре с «Гигантом» с трудом удержал большое преимущество, итог – 59:51. Вновь лучшим у «инженеров» стал Сергей Виденин (19 очков).

Сразу 2 нуля исчезли в таблице после матча калужского «Адреналина» с «ДЮБК «Обнинск». Хозяева одержали первую победу, гости впервые проиграли. 24 очка принёс победителям Сергей Плакущев.

Текущее положение в турнирной таблице: