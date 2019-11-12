Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 12 ноября
$ 63.73 0.00
70.42 0.13
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Спорт

«Гулливер» принёс победу на последних секундах

12.11.2019 10:33 0 273 Автор: Игорь КЛОЧЕВ, пресс-­атташе ФБКО.
«Гулливер» принёс победу на последних секундах

На прошедших выходных прошли матчи 4-го тура чемпионата Межрегиональной Любительской Лиги Калужской области (МЛБЛ). По их итогам в таблице «стёрлись» несколько нулей.

Первую победу одержал дебютант «Малоярославец», в упорнейшей борьбе одолевший в гостях калужскую «Baza-City». Решающий вклад в эту победу внёс Никита Якушев, на последних секундах реализовавший штрафной бросок и собравший приличную коллекцию – 25 очков + 20 подборов. Этот «Гулливер» ростом за 210 см в прошлом сезоне выступал именно за калужан. У проигравших отличился Михаил Медведев – 34 очка.

В единоличные лидеры чемпионата после победы над «Прогрессом» (86:63) вышла команда «Балабаново». У проигравших 35 очков набрал Михаил Бабинцев. У лидера дабл-дабл собрал Дмитрий Матвеев – 22 очка + 18 подборов.

В главном матче тура «ОИАТЭ» неожиданно крупно «вынес» калужскую «Pro Basket» - 87:64. Лучший снайпер лиги обнинец Андрей Зуйков набрал 22 очка.

«КФ МГТУ» в игре с «Гигантом» с трудом удержал большое преимущество, итог – 59:51. Вновь лучшим у «инженеров» стал Сергей Виденин (19 очков).

Сразу 2 нуля исчезли в таблице после матча калужского «Адреналина» с «ДЮБК «Обнинск». Хозяева одержали первую победу, гости впервые проиграли. 24 очка принёс победителям Сергей Плакущев.

Текущее положение в турнирной таблице:


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Автор: Игорь КЛОЧЕВ, пресс-­атташе ФБКО.
Тэги: спорт баскетбол
Еще новости из рубрики «Спорт»

Калужским футболистом заинтересовались в премьер-лиге 12.11.2019 15:27

Калужанин вошёл в пятёрку сильнейших культуристов мира 11.11.2019 12:58

Космическое невезение: в домашнем мачте «Калуга» уступила «Химкам-2» 11.11.2019 09:13

В калужской баскетбольной лиге установили рекорд результативности 07.11.2019 12:05

Дебютант победил в «дерби инженеров» 31.10.2019 12:46

Народные новости
503 6
Робин Гнобин
2692 3
 lanaklg
2617 4
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 13 ноября, 16:00
Цветочные мастер-классы на ноябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр

Для детей

сб 16 ноября, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 16 ноября, 15:00
Детский балет «Буратино»
Филармония
сб 16 ноября, 15:00
Спектакль-фантазию для взрослых и детей в японском стиле «Обезьянье царство»
Калуга
пн 18 ноября, 10:00
Корона для Снегурочки
Калуга

Концерты

чт 14 ноября, 19:00
Концерт фортепианной музыки
Дом музыки
чт 14 ноября, 19:00
Группа "Якруна"
Овертайм, паб
пт 15 ноября, 19:00
Рок-фестиваль "Марафон"
Силикатный, ДК
пт 15 ноября, 19:00
“Jazzatov GIGA BAND”
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Урфин Джюс возвращается
Семейка Аддамс
Малефисента: Владычица тьмы
Доктор Сон
Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18

Владимир Верхошинский: рост Альфа-Банка сегодня - это реализация накопленного потенциала

06 ноя 2019 14:28
Новости компаний

МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall

Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»

Цифровые технологии МегаФона для автотранспорта

МегаФон стал цифровым партнером чемпионата мира по программированию

Опросы
Сборная России по футболу 16 ноября сыграет важнейший матч. В Санкт-Петербурге наша команда примет Бельгию. На ваш взгляд, как завершится эта игра? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Материалы и размеры оплёток на руль: правильный выбор

Почему не стоить экономить на фирменных запчастях в стартерах и генераторах

Вскрытие замков: решаем форс-мажорную проблему без последствий

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.