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Калужанин вошёл в пятёрку сильнейших культуристов мира

11.11.2019 12:58 0 1002 Елена Французова, Фото: Руслан Панкратов.
Калужанин вошёл в пятёрку сильнейших культуристов мира

С 5 по 10 ноября 2019 года в городе Эль-Фуджайра в Объединённых Арабских Эмиратах прошёл 73 чемпионат мира по бодибилдингу. В нём принимал участие и калужанин Руслан ПАНКРАТОВ.

- Из 22 спортсменов со всех уголков мира я попал в финальную шестерку и по итогу стал пятым. Безусловно, хотелось быть в призерах и выиграть, но тут уж как решили судьи, - написал на своей страничке в «ВКонтакте» калужанин.

Руслан Панкратов.

- Несколько раз я принимал участие в чемпионате России. Сначала был шестым. После этого обратился к тренеру Алексею Шаеву, и последние три чемпионата у меня второе-третье места. Тренер натолкнул на мысль, что мой уровень как спортсмена достаточно высокий, чтобы попробовать силы на международных турнирах. В составе сборной России участвовал в соревнованиях «Арнольд классик» и на чемпионате Европы, взял по бронзе, - рассказал нам Руслан.

Интервью со спортсменом читайте в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в среду, 13 ноября.


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Авторы
Елена Французова 
Фото: Руслан Панкратов.
Тэги: спорт
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