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Космическое невезение: в домашнем мачте «Калуга» уступила «Химкам-2»

11.11.2019 09:13 0 523 Елена Французова, Фото: ФК «Калуга».
Космическое невезение: в домашнем мачте «Калуга» уступила «Химкам-2»

В субботу, 9 ноября, в последнем туре 2019 года первенства ПФЛ группы «Центр» футбольный клуб «Калуга» принимал на своём поле соперников из подмосковной команды «Химки-2».

«Космонавты» с хорошим настроем шли на игру.

- Из-за высокой плотности в таблице победа в этом матче может позволить нам подняться выше! – отмечали спортсмены.

И надо сказать, что все шансы у них были. В первом тайме калужане не смогли реализовать несколько неплохих моментов. Так, на последней минуте первого тайма полузащитник клуба «Калуга» Юрий Дубровин попал в штангу.

Размочить счёт калужанам удалось лишь после перерыва. На 69 минуте матча молодой калужский нападающий Николай Суханов с угла штрафной площади отправил мяч в «девятку».

Но хозяева вели в счёте недолго. За игру рукой Сергея Храпова судья назначил одиннадцатиметровый. Его реализовал защитник «Химок-2» Егор Прошкин. Ещё через несколько минут арбитр вновь назначил пенальти в наши ворота из-за грубой игры того же Сергея Храпова. На этот раз удар Прошкина парировал калужский голкипер Максим Павлов.

Точку в матче поставил футболист гостей Массуренко, забив на 84 минуте в мяч ворота калужан. Итог - 2:1 в пользу «Химок-2».

- Те команды, которые эффективнее используют возникшие моменты у ворот соперника, те и побеждают. На мой взгляд, в первом тайме мы были острее, и было два отличных момента, которые нужно было, конечно, завершать. И игра, может быть, сложилась несколько по-другому. В целом, всё равно, претензий нашей команде сегодня предъявить можно в каких-то только шероховатостях. Мы и отличный гол забили, и давление оказывали на соперника. Но непонятные для меня действия арбитров сегодня, наверное, сыграли ключевую роль в игре, - сказал после игры главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ.

«Калуга» в турнирной таблице занимает девятое место, а «Химки-2» - одиннадцатое. Следующий тур состоится в апреле 2020 года.


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Авторы
Елена Французова 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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