В калужской баскетбольной лиге установили рекорд результативности

Андрей Зуйков.
На днях прошли матчи третьего тура Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области. Игровой день был отмечен неординарным событием. В матче «Малоярославца» с ОИАТЭ игрок «атомщиков» Андрей Зуйков набрал 47 очков. Это рекорд турнира.
Андрей приехал в Обнинск на учёбу из Балаково. Причем он удачно выступает и в нашей лиге, и в одной из московских. По итогам прошлого сезона он «взял» 3 персональных приза: «MVP Регулярного Чемпионата», «Самый результативный игрок» и «Лучший ассистент».
А вот как завершились матчи третьего тура:
Турнирная таблица.
Также на днях в ФОКе «Олимпиец» в Сухиничах прошло первенство Калужской области среди юниоров 2002-2003 гг.р.
Команда из Товарково.
В финальной тройке играли основные фавориты, каждый из которых мог претендовать на главный приз. В итоге чемпионом стала команда СШ Дзержинского р-на (п. Товарково), тренер – Ирина Павлова. Вторая – ЦДО «Красная звезда» (г. Калуга), тренер – Сергей Карпунин. Третьим призёром стал ДЮБК «Обнинск» (тренер – Виктор Дементьев).
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