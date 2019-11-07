В калужской баскетбольной лиге установили рекорд результативности

07.11.2019 12:05 130 Автор: Игорь КЛОЧЕВ, пресс-­атташе ФБКО.

Андрей Зуйков.

На днях прошли матчи третьего тура Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области. Игровой день был отмечен неординарным событием. В матче «Малоярославца» с ОИАТЭ игрок «атомщиков» Андрей Зуйков набрал 47 очков. Это рекорд турнира.

Андрей приехал в Обнинск на учёбу из Балаково. Причем он удачно выступает и в нашей лиге, и в одной из московских. По итогам прошлого сезона он «взял» 3 персональных приза: «MVP Регулярного Чемпионата», «Самый результативный игрок» и «Лучший ассистент».

А вот как завершились матчи третьего тура:

«Baza-City» - «Прогресс» - 77:57;

«Малоярославец» - «ОИАТЭ» - 52:108;

«Лидер» - «Pro Basket» - 49:63;

«Адреналин» - «КФ МГТУ» - 64:85;

«Гигант» - «Балабаново» - 61:69.

Турнирная таблица.

Также на днях в ФОКе «Олимпиец» в Сухиничах прошло первенство Калужской области среди юниоров 2002-2003 гг.р.

Команда из Товарково.

В финальной тройке играли основные фавориты, каждый из которых мог претендовать на главный приз. В итоге чемпионом стала команда СШ Дзержинского р-на (п. Товарково), тренер – Ирина Павлова. Вторая – ЦДО «Красная звезда» (г. Калуга), тренер – Сергей Карпунин. Третьим призёром стал ДЮБК «Обнинск» (тренер – Виктор Дементьев).