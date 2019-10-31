Дебютант победил в «дерби инженеров»

Бросает Владимир Здобнов.
В среду, 30 октября, в Калуге прошли матчи второго тура 5-го сезона Межрегиональной любительской баскетбольной лиги Калужской области.
Пары подобрались с примерно равными силами, предсказать победителя было нелегко.
«Прогресс» (Калуга, белая форма), проведший весь прошлый сезон без побед, очень прибавил в последнее время и горел желанием исправить «0» на «1» в графе «победы». «Гигант» (Калуга, красная форма) в стартовом туре чуть было не обыграл фаворита - «Про Баскет». Примечательно, что в составе «Гиганта» продолжает выступать Владимир Здобнов, которому 60 с половиной лет (уникальный рекорд спортивного долголетия), а за «Прогресс» выступают студенты и даже... старшеклассник! Разница в возрасте – 40 и более лет.
Малорезультативная игра в первой половине с обилием ошибок с обеих сторон в итоге привела к победе к перерыву молодёжи из «Прогресса» - 27:21 Примечательно, что у них очки приносили лишь два игрока – редкий случай. После перерыва «красные» приблизились на 3 очка к «белым» по итогам 3-й четверти, но в заключительной «Прогресс» отодвинул преследователя на комфортное расстояние и одержал-таки такую нужную для поднятия духа победу - 52:45. Что позволило тут же подняться на 6-е место в таблице. Гроссмейстерские 35 очков набрал Игорь Сластёнкин. У проигравших заветные баллы для дабл-дабла набрал Сергей Белоусов (15 очков + 12 подборов).
Игорь Сластёнкин, №34.
В следующем поединке, который условно можно назвать «Дерби инженеров», встречались «КФ МГТУ» (чёрная форма) и «Лидер» (Воротынск). Команда технического университета имеет второе название – «Инженеры», а состав дебютанта лиги, «Лидера», как раз перед началом сезона пополнился шестерыми экс-«инженерами». «Воротынские» имели зуб на «бауманских» за разгром на предсезонном турнире. Об упорной борьбе говорят цифры первых 20 минут матча – 37:36, впереди - хозяева. А вот перерыв пошёл на пользу гостям, у них стало многое получаться, в отличие от игроков в «чёрном». 9:21, как говорится, «улетели» с «+1» на «-11». Причина: «сбился прицел», любимые «трёшки» не полетели…
Неимоверными усилиями «бауманцам» удалось «подсластить пилюлю», сократив отставание на 6 очков, но «Лидер» остался лидером по счёту. Итог – 61:66. Самым полезным в составе победителей стал Никита Горелов, сын главного тренера, Сергея Горелова – 19 очков. Дабл-дабл собрал Фарид Мурзин – 14 очков + 12 подборов. «Лидер» держится в «четвёрке» команд, имеющих 100-процентный показатель после двух туров.
Никита Горелов, №17.
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