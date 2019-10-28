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«Калуга» побила москвичей

28.10.2019 16:22 0 303 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».
«Калуга» побила москвичей

Футбольный клуб «Калуга» в воскресенье, 27 октября, одержал победу над московским «Строгино». Игра в Анненках завершилась со счетом 2:0 в пользу нашей команды.

В начале матча счет с пенальти открыл Юрий Дубровин. А в концовке встречи второе взятие ворот оформил Сергей Авагимян.

Эта победа позволила «Калуге» опередить «Строгино» в турнирной таблице. Теперь калужане занимают десятое место и отстают от лидирующего «Динамо-Брянска» на 16 очков.

Следующий матч наша команда проведет в Новомосковске. 2 ноября там играть с местным «Химиком-Арсеналом».

Протокол матча:

27 октября. Калуга. Стадион «Анненки». 650 зрителей.
«Калуга» — «Строгино» — 2:0

Голы: Дубровин, 13 (с пенальти), Авагимян, 87.

«Калуга»: Павлов, Храпов, Авагимян, Волгин, Новицкий, Фомин, Баранов, Дубровин (Жердев, 90+), Суханов (Агекян, 90), Романюк (Боровков, 68), Семин (Евстигнеев, 84).

«Строгино»: Скопцов, Фурцев (Парфенов, 87), Устинов (Засеев, 46), Родионов, Логинов, Агаев, Стрельник, Марков (Агалаков, 74), Ларионов, Колесников, Костюков (Канаплин, 46).

Предупреждены: Дубровин, 3, Евстигнеев, 90+ — Фурцев, 12, Стрельник, 17, Скопцов, 57.

Судьи: Г. Аношин (Санкт-Петербург), Д. Серебряков (Химки), К. Шорин (Орел).

Инспектор: Д.И. Любин (Санкт-Петербург).


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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