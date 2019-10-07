«Калуга» проиграла третий матч подряд

Футбольный клуб «Калуга» в прошедшую субботу, 5 октября, потерпел третье подряд поражение в рамках первенства России во втором дивизионе. В подмосковном Красногорске наша команда уступила местному «Зоркому» со счетом 0:4.
В каждом из таймов в ворота калужан влетело по два мяча.
После этого матча «Калуга» опустилась на 11 место в турнирной таблице.
Следующую встречу наша команда проведет 12 октября в Анненках против саратовского «Сокола».
Протокол:
5 октября. Красногорск. Стадион «Зоркий». 500 зрителей.
«Зоркий Красногорск» — «Калуга» — 4:0
Голы: Земченков, 9, Георгиевский, 28, 70, Кашаев, 90.
«Зоркий»: Данилов А., Прилепин, Данилюк, Юран (Шадрин, 82), Демин, Георгиевский (Данилов Р., 75), Самылин (Дегтярев, 63), Юрьев (Погосов, 79), Мартусевич, Кашаев, Земченков (Дроздов, 74).
«Калуга»: Павлов, Фомин (Евстигнеев, 56), Новицкий, Волгин, Авагимян, Романюк (Боровков, 51), Суханов, Баранов, Дубровин (Храпов, 73), Жердев, Маскаев (Семин, 66).
Предупреждены: Мартусевич, 25 — Маскаев, 24.
Судьи: П. Мирошниченко (Санкт-Петербург), С. Беляев (Москва), А. Манин (Ленинградская обл.)
Инспектор: Трушин В.Л. (Москва).
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