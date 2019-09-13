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«Калуга» сыграет в Анненках с лидером чемпионата

13.09.2019 09:31 0 198 Дмитрий Ивьев
«Калуга» сыграет в Анненках с лидером чемпионата

В субботу, 14 сентября, футбольный клуб «Калуга» в Анненках сыграет с лидером зоны «Центр» второго дивизиона брянским «Динамо». Игра начнётся в 14:00.

Напомним, наша команда пока занимает девятую строчку в турнирной таблице, однако в случае победы имеет шанс подняться в лидирующую тройку.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: спорт футбол фк калуга
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