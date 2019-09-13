«Калуга» сыграет в Анненках с лидером чемпионата

В субботу, 14 сентября, футбольный клуб «Калуга» в Анненках сыграет с лидером зоны «Центр» второго дивизиона брянским «Динамо». Игра начнётся в 14:00.
Напомним, наша команда пока занимает девятую строчку в турнирной таблице, однако в случае победы имеет шанс подняться в лидирующую тройку.
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