Аншлаг в Анненках: команда популярных блогеров сыграла с калужанами

Полная запись матча.

Вечером в воскресенье, 8 сентября, на стадионе в Анненках было многолюдно. Едва ли не впервые за последние годы футбольная игра собрала в Калуге полные трибуны. Главными виновниками торжества стали популярные среди школьников блогеры, которые объединились в прошлом году в команду «Амкал» и играют товарищеские матчи в разных городах страны.

В нашем городе звезды интернета сыграли с молодежным составом «Калуги».

Что удивительно, полные трибуны удалось собрать без всякой рекламы со стороны калужского клуба.

- Матч был организован за четыре дня, - пояснили в ФК «Калуга». - У ребят сорвался выезд в Коломну, и они обратились к нам. Мы с радостью их приняли, но организационных моментов многих учесть не смогли и не успели.

Основное время закончилось со счетом 4:4. А по пенальти выиграл «Амкал». Калужские школьники, болевшие преимущественно за приезжих игроков, были довольны.