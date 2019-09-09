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Аншлаг в Анненках: команда популярных блогеров сыграла с калужанами

09.09.2019 12:12 3 1586 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».

Полная запись матча.

Вечером в воскресенье, 8 сентября, на стадионе в Анненках было многолюдно. Едва ли не впервые за последние годы футбольная игра собрала в Калуге полные трибуны. Главными виновниками торжества стали популярные среди школьников блогеры, которые объединились в прошлом году в команду «Амкал» и играют товарищеские матчи в разных городах страны.

В нашем городе звезды интернета сыграли с молодежным составом «Калуги».

Что удивительно, полные трибуны удалось собрать без всякой рекламы со стороны калужского клуба.

- Матч был организован за четыре дня, - пояснили в ФК «Калуга». - У ребят сорвался выезд в Коломну, и они обратились к нам. Мы с радостью их приняли, но организационных моментов многих учесть не смогли и не успели.

Основное время закончилось со счетом 4:4. А по пенальти выиграл «Амкал». Калужские школьники, болевшие преимущественно за приезжих игроков, были довольны.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт фк калуга амкал
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