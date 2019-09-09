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Кубок Губернатора по конному спорту собрал 110 наездников

09.09.2019 11:09 0 123 Автор: Михаил Ковинов. Фото: Сергей Константинов.
Кубок Губернатора по конному спорту собрал 110 наездников

В минувшие выходные на базе СШОР по конному спорту в Анненках в пятнадцатый раз был разыгран Кубок главы региона по выездке и конкуру.

Вместе с этими соревнованиями, где за трофей боролись 40 претендентов, в чемпионате и первенстве области приняли участие ещё 70 наездников. В том числе, - из Московской и Тульской областей.

Перед спортивной программой прошли показательные выступления тренера спортивной школы олимпийского резерва Ирины Красновой на Параде, недавнего призёра Всероссийских соревнований Елизаветы Недобежкиной на Фаворе и грандиозное синхронное дефиле полутора десятков воспитанниц на своих грациозных скакунах.

Обладателем Кубка Губернатора по итогам двух дней борьбы стал наш мастер спорта Альберт Халиков, ставший совсем недавно обладателем золотой медали на международном турнире в Минске. На втором месте Наталья Горянская, на третьей ступени пьедестала почёта – Софья Янушкевич (обе – Калуга).

Всего в различных видах программы и возрастных категориях было разыграно 13 медальных комплектов.


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Автор: Михаил Ковинов. Фото: Сергей Константинов.
Тэги: спорт конный спорт фоторепортаж
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