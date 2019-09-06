«Калуга» сыграет в «космическом» дерби

Вечером в пятницу, 6 сентября, футбольный клуб «Калуга» проведет матч очередного тура в рамках зоны «Центр» второго дивизиона. В подмосковном Раменском наша команда сыграет с местным «Сатурном». Начало «космического» дерби – в 19:00.
После шести проведенных матчей на счету калужан 10 очков. У «Сатурна» столько же, но после семи встреч. Соперники пока располагаются на 7 и 9 строчках таблицы. Лидирует же в чемпионате брянское «Динамо».
Турнирная таблица:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Голы
|Очки
|1
|Динамо (Брянск)
|7
|5
|0
|2
|9-5
|15
|2
|Сокол (Саратов)
|7
|4
|2
|1
|17:4
|14
|3
|Зоркий (Красногорск)
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|4
|Арарат (Москва)
|7
|4
|0
|3
|16:11
|12
|5
|Металлург (Липецк)
|7
|3
|3
|1
|9:3
|12
|6
|Химки-2 (Химки)
|7
|3
|1
|3
|12:7
|10
|7
|Калуга
|6
|3
|1
|2
|8:6
|10
|8
|Салют (Белгород)
|7
|3
|1
|3
|11:12
|10
|9
|Сатурн (Раменское)
|7
|2
|4
|1
|12:14
|10
|10
|Рязань
|6
|2
|3
|1
|9:6
|9
|11
|Химик (Новомосковск)
|7
|2
|3
|2
|8:7
|9
|12
|Строгино (Москва)
|7
|2
|1
|4
|8:14
|7
|13
|Квант (Обнинск)
|7
|1
|0
|6
|1:17
|3
|14
|Ротор-2 (Волгоград)
|7
|0
|0
|7
|1:17
|0
|
Юный «Фаер» и взрослые «Кирпичи»: в Калуге прошёл «Оранжевый мяч» 16.08.2019 08:11
«Калуга» начинает серию из трёх выездных матчей 15.08.2019 16:34
Четыре гола за тайм: «Калуга» сыграла вничью с туляками 12.08.2019 13:39
Обнинские волейболистки вышли в 1/8 чемпионата Европы 08.08.2019 15:45
Обнинские Маши выиграли второй матч на чемпионате Европы 07.08.2019 14:17
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: