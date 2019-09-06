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«Калуга» сыграет в «космическом» дерби

06.09.2019 08:00 0 640 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Калуга».
«Калуга» сыграет в «космическом» дерби

Вечером в пятницу, 6 сентября, футбольный клуб «Калуга» проведет матч очередного тура в рамках зоны «Центр» второго дивизиона. В подмосковном Раменском наша команда сыграет с местным «Сатурном». Начало «космического» дерби – в 19:00.

После шести проведенных матчей на счету калужан 10 очков. У «Сатурна» столько же, но после семи встреч. Соперники пока располагаются на 7 и 9 строчках таблицы. Лидирует же в чемпионате брянское «Динамо».

Турнирная таблица:

  Команда И В Н П Голы Очки
1 Динамо (Брянск) 7 5 0 2 9-5 15
2 Сокол (Саратов) 7 4 2 1 17:4 14
3 Зоркий (Красногорск) 7 4 1 2 15:13 13
4 Арарат (Москва) 7 4 0 3 16:11 12
5 Металлург (Липецк) 7 3 3 1 9:3 12
6 Химки-2 (Химки) 7 3 1 3 12:7 10
7 Калуга 6 3 1 2 8:6 10
8 Салют (Белгород) 7 3 1 3 11:12 10
9 Сатурн (Раменское) 7 2 4 1 12:14 10
10 Рязань 6 2 3 1 9:6 9
11 Химик (Новомосковск) 7 2 3 2 8:7 9
12 Строгино (Москва) 7 2 1 4 8:14 7
13 Квант (Обнинск) 7 1 0 6 1:17 3
14 Ротор-2 (Волгоград) 7 0 0 7 1:17 0

 


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Калуга».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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