«Калуга» сыграет в «космическом» дерби

Вечером в пятницу, 6 сентября, футбольный клуб «Калуга» проведет матч очередного тура в рамках зоны «Центр» второго дивизиона. В подмосковном Раменском наша команда сыграет с местным «Сатурном». Начало «космического» дерби – в 19:00.

После шести проведенных матчей на счету калужан 10 очков. У «Сатурна» столько же, но после семи встреч. Соперники пока располагаются на 7 и 9 строчках таблицы. Лидирует же в чемпионате брянское «Динамо».

Турнирная таблица: